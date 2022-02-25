Врач назвала "красные флаги" при ОРВИ
Педиатр Полина Пономаренко рассказала, при каких симптомах ОРВИ необходима срочная помощь врача.
По словам врача, в большинстве случаев ребёнок болеет ОРВИ в легкой форме и без осложнений. О таком сценарии развития событий свидетельствуют бодрость, хорошее настроение после сбитой без особых усилий температуры, отсутствие жалоб на боль, а также хороший аппетит, желание пить воду и регулярные позывы в туалет.
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«Это состояние самопроходящее, вашему ребёнку нужна симптоматическая терапия и время, обычно 5-7 дней. В целом при такой ситуации не нужно торопиться бежать к врачу», — говорит эксперт.
Незамедлительно вызывать скорую помощь требуется при наличии следующих симптомов:
- не сбиваемая или плохо сбиваемая температура выше 40ОС;
- нарушения сознания в виде выраженной слабости или наоборот, чрезмерной активности, бред;
- судороги;
- признаки менингита: ребенок издает монотонные стоны или пронзительные крики, жалуется на выраженную головную боль, не может наклонить голову или согнуть ногу в колене;
- геморрагическая, не бледнеющая при нажатии сыпь;
- ребенок мало пьет и долго не имеет позывов к мочеиспусканию;
- затрудненное дыханию, лающий, приступообразный кашель;
- ребенок не может глотать и наблюдается обильное слюноотделение.
Полина Пономаренко
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Педиатр
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