Врач назвала "красные флаги" при ОРВИ

«Это состояние самопроходящее, вашему ребёнку нужна симптоматическая терапия и время, обычно 5-7 дней. В целом при такой ситуации не нужно торопиться бежать к врачу», — говорит эксперт.

не сбиваемая или плохо сбиваемая температура выше 40 О С;

С; нарушения сознания в виде выраженной слабости или наоборот, чрезмерной активности, бред;

судороги;

признаки менингита: ребенок издает монотонные стоны или пронзительные крики, жалуется на выраженную головную боль, не может наклонить голову или согнуть ногу в колене;

геморрагическая, не бледнеющая при нажатии сыпь;

ребенок мало пьет и долго не имеет позывов к мочеиспусканию;

затрудненное дыханию, лающий, приступообразный кашель;

ребенок не может глотать и наблюдается обильное слюноотделение.

По словам врача, в большинстве случаев ребёнок болеет ОРВИ в легкой форме и без осложнений. О таком сценарии развития событий свидетельствуют бодрость, хорошее настроение после сбитой без особых усилий температуры, отсутствие жалоб на боль, а также хороший аппетит, желание пить воду и регулярные позывы в туалет.Незамедлительно вызывать скорую помощь требуется при наличии следующих симптомов: