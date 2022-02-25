Жировая болезнь печени: симптомами могут быть необычные кровеносные сосуды и изменения кожи





Когда это произойдет, они могут включать:

Усталость

Боль или дискомфорт в верхней правой части живота

«Обычно они безвредны, но могут быть связаны с несколькими заболеваниями. Телангиэктазии могут развиваться в любом месте тела, но их легче всего увидеть на коже».

Розацеа (проблемы с кожей, вызывающие покраснение лица)

Старение

Проблема с генами

Беременность

Воздействие солнца

Варикозное расширение вен

Злоупотребление стероидными кремами

Травма