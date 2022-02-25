Жировая болезнь печени: симптомами могут быть необычные кровеносные сосуды и изменения кожи

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Жировая болезнь печени: симптомами могут быть необычные кровеносные сосуды и изменения кожи

У некоторых людей с НАЖБП может развиться неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), агрессивная форма жировой болезни печени, которая характеризуется воспалением печени и может прогрессировать до выраженного рубцевания (цирроза) и печеночной недостаточности.

Этот ущерб подобен ущербу, вызванному употреблением алкоголя в больших количествах. НАЖБП обычно не вызывает никаких признаков и симптомов.

Когда это произойдет, они могут включать:
  • Усталость
  • Боль или дискомфорт в верхней правой части живота
Возможные признаки и симптомы НАСГ и выраженного рубцевания (цирроза печени) включают, расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи.

Телеангиэктазии — это небольшие расширенные кровеносные сосуды на коже.

«Обычно они безвредны, но могут быть связаны с несколькими заболеваниями. Телангиэктазии могут развиваться в любом месте тела, но их легче всего увидеть на коже».

Другие состояния здоровья, которые могут вызвать телеангиэктазию, включают:
  • Розацеа (проблемы с кожей, вызывающие покраснение лица)
  • Старение
  • Проблема с генами
  • Беременность
  • Воздействие солнца
  • Варикозное расширение вен
  • Злоупотребление стероидными кремами
  • Травма 
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Medline Plus

Здоровье

Ресурс, созданный Национальной медицинской библиотекой США.

Теги : жировая болезнь печени, НАЖБП, симптомы больной печени