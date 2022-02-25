Жировая болезнь печени: симптомами могут быть необычные кровеносные сосуды и изменения кожи
У некоторых людей с НАЖБП может развиться неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), агрессивная форма жировой болезни печени, которая характеризуется воспалением печени и может прогрессировать до выраженного рубцевания (цирроза) и печеночной недостаточности.
Этот ущерб подобен ущербу, вызванному употреблением алкоголя в больших количествах. НАЖБП обычно не вызывает никаких признаков и симптомов.
Когда это произойдет, они могут включать:
- Усталость
- Боль или дискомфорт в верхней правой части живота
Телеангиэктазии — это небольшие расширенные кровеносные сосуды на коже.
«Обычно они безвредны, но могут быть связаны с несколькими заболеваниями. Телангиэктазии могут развиваться в любом месте тела, но их легче всего увидеть на коже».
Другие состояния здоровья, которые могут вызвать телеангиэктазию, включают:
- Розацеа (проблемы с кожей, вызывающие покраснение лица)
- Старение
- Проблема с генами
- Беременность
- Воздействие солнца
- Варикозное расширение вен
- Злоупотребление стероидными кремами
- Травма
Medline Plus
Здоровье
Ресурс, созданный Национальной медицинской библиотекой США.
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