Жировая болезнь печени: темные пятна на коже указывают на резистентность к инсулину

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Жировая болезнь печени: темные пятна на коже указывают на резистентность к инсулину

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) является более серьезной стадией НАЖБП. Признаки НАФЛ или НАСГ включают признаки резистентности к инсулину, такие как потемневшие пятна на коже на суставах пальцев, локтях и коленях, говорят в Национальном институте здравоохранения. 

В NHS говорят, что цирроз является «самой тяжелой стадией» НАЖБП, возникающей после многих лет воспаления.

Клиника Майо сообщает, что НАЖБП обычно не вызывает никаких признаков и симптомов. Тем не менее, когда это происходит, они могут включать усталость, боль или дискомфорт в верхней правой части живота.

В нем говорится, что возможные признаки и симптомы НАСГ и выраженного рубцевания (цирроза печени) включают:
  • Вздутие живота (асцит)
  • Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи
  • Увеличенная селезенка
  • Красные ладони
  • Пожелтение кожи и глаз 
При обнаружении и лечении на ранней стадии можно остановить прогрессирование НАЖБП и уменьшить количество жира в печени. Большинство людей когда-либо разовьют только первую стадию, очень часто не осознавая этого. В небольшом числе случаев он может прогрессировать и привести к повреждению печени, если его не обнаружить и не лечить.

Здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его.

"Основным методом лечения НАЖБП является здоровое питание, повышение физической активности и (при необходимости) снижение веса".

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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

Теги : жировая болезнь печени, инсулинорезистентность, советы специалистов