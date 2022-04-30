Жировая болезнь печени: темные пятна на коже указывают на резистентность к инсулину
Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) является более серьезной стадией НАЖБП. Признаки НАФЛ или НАСГ включают признаки резистентности к инсулину, такие как потемневшие пятна на коже на суставах пальцев, локтях и коленях, говорят в Национальном институте здравоохранения.
В NHS говорят, что цирроз является «самой тяжелой стадией» НАЖБП, возникающей после многих лет воспаления.
Клиника Майо сообщает, что НАЖБП обычно не вызывает никаких признаков и симптомов. Тем не менее, когда это происходит, они могут включать усталость, боль или дискомфорт в верхней правой части живота.
В нем говорится, что возможные признаки и симптомы НАСГ и выраженного рубцевания (цирроза печени) включают:
- Вздутие живота (асцит)
- Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи
- Увеличенная селезенка
- Красные ладони
- Пожелтение кожи и глаз
Здоровая печень должна содержать мало жира или вообще не содержать его.
"Основным методом лечения НАЖБП является здоровое питание, повышение физической активности и (при необходимости) снижение веса".
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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