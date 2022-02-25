Напитки, которые нужно "сократить" - они могут «вызвать 7 различных типов рака»
Связь между раком и диетой является сложной и неубедительной темой. В то время как некоторые эксперты считают, что ни один продукт не оказывает существенного влияния на риск развития рака, исследования выделяют определенные продукты и напитки, которые тесно связаны с раком. Рак описывает состояние, при котором клетки в частях вашего тела начинают бесконтрольно расти и размножаться.
По данным Cancer Research UK, один напиток, который может вызвать целых семь различных видов рака, — это алкоголь.
От джина до вина, от коктейлей до шотов, неважно, что вы пьете, потому что алкоголь сам по себе является проблемой. Благотворительная организация объясняет, что у пьющих алкоголь больше шансов заболеть раком, чем у тех, кто не любит алкогольные напитки.
Что еще хуже, даже небольшое количество популярного напитка может увеличить риск.
Раковые заболевания, которые могут быть вызваны употреблением алкоголя, включают:
- Рак кишечника
- Рак молочной железы
- Рак рта
- Рак печени
- Некоторые виды рака горла (пищевода, гортани и глотки)
Как алкоголь вызывает рак?
Алкоголь может вызвать это ужасное состояние тремя различными способами: от повреждения клеток до гормональных изменений.
Повреждение клеток
После того, как вы выпили, ваше тело превращает его в химическое вещество под названием ацетальдегид.
Затем это химическое вещество может нанести ущерб вашим клеткам и даже помешать им восстановить это повреждение.
Изменения в гормонах
Алкоголь может повысить уровень гормонов, таких как эстроген и инсулин.
Изменения клеток во рту и горле
Алкогольные напитки могут сделать клетки во рту и горле более склонными к поглощению определенных «вредных» химических веществ.
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Cancer Research UK
Здоровье
Благотворительная организация по исследованию рака и повышению осведомленности граждан.
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