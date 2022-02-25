Напитки, которые нужно "сократить" - они могут «вызвать 7 различных типов рака»

По данным Cancer Research UK, один напиток, который может вызвать целых семь различных видов рака, — это алкоголь.

Рак кишечника

Рак молочной железы

Рак рта

Рак печени

Некоторые виды рака горла (пищевода, гортани и глотки)

Как алкоголь вызывает рак?

Повреждение клеток

Изменения в гормонах

Изменения клеток во рту и горле