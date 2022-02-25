Собаки помогут избежать инвалидности в пожилом возрасте
Если вы не хотите столкнуться с инвалидностью в пожилом возрасте, обязательно заведите себе собаку. Исследователи из Национального института экологических исследований Цукуба в Японии пришли к выводу о том, что наличие домашних животных наполовину сокращает риск хронических заболеваний после 70 и 80.
Многие из нас хотели бы прожить подольше, но немногие согласятся, чтобы старость превратилась в сплошное мучение, и чтобы мы зависели от окружающих, пусть бы даже самых близких и любимых родственников. Для того, чтобы снизить риск инвалидности в пожилом возрасте, необходимо уделять больше внимания физическим нагрузкам в зрелые годы. Но не у каждого находится для этого время, а к тому же не хватает мотивации. Такой мотивацией может стать собака, как показывает исследование японских учёных. Наличие собаки уменьшает вероятность инвалидности после 70 и 80 лет на 50%.
Учёные Страны восходящего солнца проанализировали связь между владельцами собак и их здоровьем у 11 000 человек после 60, 70 и 80. Владельцы собак наполовину реже имели инвалидность, то есть ограничения по подвижности или нарушения когнитивных функций, по сравнению с теми, у кого дома эти четвероногие любимцы не проживали. Авторы исследования полагают, что даже если вы в прошлом имели собаку, это всё равно не снизит риск серьезных проблем со здоровьем в старости. Но плохая новость для владельцев кошек - эти животные не связаны с сокращением риска инвалидности, как показало исследование.
А подобное объясняется лишь одним фактом - с кошками гулять не нужно, а вот собаки требуют от нас регулярных пеших прогулок, которые и являются исключительно полезной разновидностью физических нагрузок. Чем чаще мы гуляем в зрелом и пожилом возрасте, чем это полезнее для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, собаки прекрасно снимают стресс, а владельцы собак быстро знакомятся друг с другом, что расширяет их круг общения. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Национальный институт экологических исследований Цукуба
Здоровье
Основан в 1974 году как координационный центр экологических исследований в Японии. В 2001 году он стал Независимым Административным учреждением
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