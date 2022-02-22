Рак кишечника: два ощущения указывают на рост опухоли – не игнорируйте их

«Не игнорируйте эти два возможных признака рака кишечника», - подчеркнули эксперты.

На рост опухоли могут указывать болевые ощущения, исходящие из нижней части живота.

Может возникать чувство дискомфорта или вздутие живота, не вызванное едой.

Меняются привычки кишечника: дефекация может становиться более частой, тогда как стул – более жидким.

Растущая опухоль в кишечнике может поразить любого человека, от 18-летнего до пенсионера. Эксперты по раку кишечника в Великобритании выделили два ощущения, которых следует опасаться, – это крайняя усталость без видимой причины и болезненный комок в животе. По словам медиков, оба ощущения являются потенциальными предупредительными признаками, которые указывают на растущую раковую опухоль,Другие признаки рака кишечника могут включать ректальное кровотечение, окрашенный кровью стул, изменения в работе кишечника, необъяснимую потерю веса. Хотя аналогичные симптомы могут вызываться разными проблемами со здоровьем, любой из них в случае появления должен быть исследован врачом. Записываться на прием к врачу следует, если симптомы присутствуют в течение трех недель или более.Говоря о возможном внешнем проявлении рака кишечника, специалисты уточняют следующее.Ранее портал MedikForum.ru писал о начальных признаках рака простаты, которые мужчины могут заметить при посещении туалета.