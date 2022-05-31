Диабет 2 типа: диетолог назвала продукт, который снижает уровень сахара в крови на целых 35%
Диабет 2 типа означает, что ваша поджелудочная железа не производит достаточного количества инсулина или инсулин, который она производит, не усваивается клетками. Это имеет реальные последствия: инсулин регулирует уровень сахара в крови. Без этого механизма уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня.
К счастью, вы можете снизить высокий уровень сахара в крови с помощью диеты. Определенные продукты могут снижать уровень сахара в крови, и одним из самых заметных является имбирь.
Диетолог Василиса Пономарёва рассказала специально для МедикФорум о пользе имбиря.
"Имбирь представляет собой толстый узловатый подземный стебель растения Zingiber officinale, которое веками использовалось в азиатской кухне и медицине. Многочисленные исследования указывают на преимущества добавок имбиря для контроля уровня сахара в крови. Экстракт имбиря взаимодействуют с рецепторами серотонина, обращая их влияние на секрецию инсулина".
Имбирь также богат гингеролами — основным активным компонентом корневища имбиря — могут увеличить поглощение глюкозы мышечными клетками без использования инсулина и, следовательно, могут помочь в управление высоким уровнем сахара в крови.
"Стоит также отметить, что у имбиря очень низкий гликемический индекс. Продукты с низким гликимическим индексом медленно расщепляются с образованием глюкозы и, следовательно, не вызывают всплеск уровня сахара в крови, как продукты с высоким ГИ".
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