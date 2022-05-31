Диабет 2 типа: диетолог назвала продукт, который снижает уровень сахара в крови на целых 35%

"Имбирь представляет собой толстый узловатый подземный стебель растения Zingiber officinale, которое веками использовалось в азиатской кухне и медицине. Многочисленные исследования указывают на преимущества добавок имбиря для контроля уровня сахара в крови. Экстракт имбиря взаимодействуют с рецепторами серотонина, обращая их влияние на секрецию инсулина".

"Стоит также отметить, что у имбиря очень низкий гликемический индекс. Продукты с низким гликимическим индексом медленно расщепляются с образованием глюкозы и, следовательно, не вызывают всплеск уровня сахара в крови, как продукты с высоким ГИ".