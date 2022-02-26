Врач Ибрагимов: некоторые симптомы при изжоге могут быть смертельно опасными
По словам гастроэнтеролога Магомедтагира Ибрагимова, некоторые симптомы, возникающие при изжоге, могут сигнализировать о подверженности опасным заболеваниям.
Изжога является одним из распространенных пищеварительных нарушений, но в некоторых случаях она может осложняться дополнительными симптомами, и этого пропускать нельзя, нужно обязательно обращаться к врачу. Гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов сообщил в интервью, что
«должны насторожить боли при глотании твердых продуктов, в том числе таблеток, а также хронический кашель, ощущение удушья или кома в горле».
Также врач заметил, что проверяться нужно, если изжога становится более частой и проявляется серьезнее, тяжелее. В том случае, когда человеком принимаются лекарства, но изжога продолжается, тоже следует насторожиться и проконсультироваться с медицинским специалистом.
«Более ощутимые и частые ее проявления, необъяснимая потеря веса, тошнота или рвота во время жжения за грудиной, а также боли в груди, отдающие в шею, челюсть или конечности, тоже должны стать поводом для более детального медицинского обследования», - рассказал гастроэнтеролог Пятому каналу.
Ибрагимов добавил, что лечением изжоги нужно заниматься обязательно, в противном случае повышается риск эзофагита, при котором воспаляется слизистая оболочки пищевода. Когда он постоянно подвергается воздействию желудочной кислоты, у человека может возникнуть потенциально смертоносное состояние аденокарциномы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какими нарушениями может быть связано ощущение кома в горле.
Магомедтагир Ибрагимов
Здоровье
терапевт-диетолог, гастроэнтеролог
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