Сыр, который лучше всего подходит для сердечно-сосудистой системы
Исследование показало, что сыры с плесенью полезны для снижения вероятности сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Это группа заболеваний, поражающих сердце и кровеносные сосуды. К ним относятся коронарные, цереброваскулярные и ревматические заболевания, врожденные пороки сердца, тромбозы и легочная эмболия. Основными действующими факторами риска являются отсутствие физической активности, курение, вредное употребление алкоголя и нездоровое питание.
Повышенное кровяное давление, повышенный уровень глюкозы в крови, повышенный уровень липидов в крови, избыточный вес и ожирение — все это сигналы тревоги, которые могут сигнализировать о сердечно-сосудистых заболеваниях.
По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, наилучшей диетой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является питание с высоким содержанием фруктов и овощей, цельного зерна, орехов, рыбы, птицы и растительных масел. Они также рекомендуют сократить потребление красного и переработанного мяса, рафинированных углеводов, продуктов и напитков с добавлением сахара, алкоголя, натрия и трансжиров.
Однако распространено заблуждение, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями или находящиеся в группе риска, должны полностью отказаться от жирной пищи.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не нужно исключать сыр из своего рациона, а просто умеренно употреблять сыры с высоким содержанием жира.
Сыр с плесенью, в частности, имеет ряд преимуществ для здоровья, связанных с содержащимися в нем витаминами и минералами. Сыр с плесенью из-за отчетливых прожилок плесени, которые проходят через него, и бактериальных культур, которые он содержит, может быть действительно полезным для диеты.
Рокфор, например, считается самым полезным сыром для здоровья сердца.
«Это связано с наличием вторичных метаболитов, продуцируемых Penicillium roqueforti и другими грибами».
Они обладают способностью ингибировать биосинтез холестерина и рост бактерий.
«Они могут быть ключевым механизмом в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — заключили исследователи.
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Гарвардская школа общественного здравоохранения (Harvard School of Public Health)
Здоровье
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