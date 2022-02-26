Диабет 2 типа: масло, которое может помочь улучшить контроль сахара в крови
Масло черного тмина получают из крошечных черных семян растения Nigella Sativa. Считается, что он обладает многими терапевтическими эффектами при заболеваниях и недомоганиях. Это натуральное средство часто используется при головных болях, болях в спине, высоком кровяном давлении, инфекциях и воспалениях.
Согласно обзору терапевтического потенциала масла черного тмина, этот ингредиент также эффективен в профилактике рака, в качестве желудочно-защитного средства и у людей, страдающих диабетом 2 типа.
В частности, роль масла черного тмина в лечении диабета становится все более важной. Ингредиент содержит несколько антидиабетических средств, которые могут по-разному снижать уровень глюкозы.
По данным Diabetes UK, масло черного тмина также повышает выработку инсулина, толерантность к глюкозе и производство бета-клеток. Обзор семи исследований роли масла черного тмина при диабете показал, что лекарственное масло может помочь улучшить несколько маркеров контроля глюкозы, включая уровень инсулина и уровень сахара в крови во время голодания и сразу после еды.
Кроме того, многочисленные исследования пришли к выводу, что семена черного тмина эффективно снижают уровень сахара в крови натощак и снижают уровень гемоглобина A1Ca, индикатора долгосрочного контроля уровня сахара в крови.
Глюкоза является ключевым источником энергии для человека, поскольку она обеспечивает организм питательными веществами. Однако высокий уровень сахара в крови может повредить кровеносные сосуды и кровообращение.
В качестве добавки при диабете 2 типа масло черного тмина можно принимать внутрь в капсулах или в жидкой форме. Однако продукт имеет сильный вкус, то есть слегка горьковатый и пряный.
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Diabetes UK
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