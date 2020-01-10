Масло черного тмина: 3 удивительных преимущества для здоровья
Семена черного тмина получают из растения Nigella sativa, небольшого цветущего кустарника, произрастающего в Восточной Европе, Западной Азии и на Ближнем Востоке. Эти крошечные черные семена в течение тысячелетий использовались в лекарственных средствах для терапии широкого спектра заболеваний, включая иммунные и воспалительные. Сегодня, семена черного тмина часто встречается в форме масла. Оно становится популярным благодаря огромным преимуществам для здоровья и синергетическому эффекту.
"Масло черного семени продемонстрировало многообещающие результаты при лечении различных заболеваний: гипертонии и даже астмы", - пишет издание Health.News.
- Понижает высокое давление. Присутствие в масле здоровых жирных кислот, таких как олеиновые кислоты, может помочь организму сбалансировать уровень холестерина, что улучшает кровообращение. Исследование, опубликованное в журнале «Фундаментальная и клиническая фармакология», оценило эффективность экстракта семян черного тмина у пациентов с умеренной гипертензией. Участники демонстрировали более низкие значения систолического артериального давления после восьми недель приема добавок с маслом черного тмина. Кроме того, экстракт семян вызывал значительное снижение уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или «плохого» холестерина.
- Помогает управлять диабетом. Исследование, опубликованное в "Индийском журнале физиологии и фармакологии" показало потенциал семян черного тмина в качестве вспомогательной терапии у пациентов с диабетом 2 типа. Ученые обнаружили, что 2 грамма экстракта черного тмина каждый день может действовать как полезная добавка к пероральным гипогликемическим агентам для диабетиков.
- Предотвращает приступы астмы. Ученые установили связь между снижением числа приступов астмы и регулярным употреблением масла семян черного тмина. Исследование, опубликованное в журнале «Фундаментальная и клиническая фармакология», показало, что оно оказывает профилактическое действие на астматическое заболевание, но требуются дальнейшие исследования этого эффекта.
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