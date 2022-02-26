Лечите душу ощущеньями: способы отвлечься от негативных мыслей

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По словам специалиста, овладение некоторыми навыками отвлечения является эффективным способом для того, чтобы противостоять негативному восприятию внешних факторов.Можно оказать помощь в решении любых задач, сделать подарок, позвонить, написать сообщение с добрыми словами или просто обнять члена семьи или друга. Также улучшает настроение благотворительность, даже в случае передачи ненужных вещей тому, кому они пригодятся.Можно вспомнить о людях, для которых справиться с трудностями также не просто, как и вам, либо еще сложнее.Для расширения спектра испытываемых чувств рекомендуется начать чтение эмоционально-сильных книг, смотреть сериалы и фильмы, слушать разнообразную музыку. Так же можно перечитывать старые письма, которые вызывают хорошие воспоминания.Любое сосредоточение на решении конкретной задачи способствует отвлечению от плохих мыслей. Это может быть уборка в доме, посещение интересных мероприятий, компьютерные, настольные и подвижные игры, пешая прогулка, "разбор" электронной почты, обновление плейлиста в телефоне, общение с детьми, разгадывание кроссворда или других головоломок.Необходимо постараться максимально отстраниться от тревожащей ситуации. Для этого следует постараться мысленно соорудить стену между вами и неприятными обстоятельствами, блокировать деструктивные мысли и картинки, всплывающие в воображении.Весьма эффективной тактикой отвлечения считается подключения разных чувств: сжимание в руках резинового мячика, прослушивание очень громкой музыки, удерживание кусочка льда во рту или руке.Для того, чтобы направить мысли подальше от расстраивающих обстоятельств можно посчитать до 10, пересчитать цвета, которые вас окружают (картина, вид из окна), мысленно прокрутить в голове текст песни, собрать пазл.