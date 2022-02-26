Гинеколог объяснила иллюзию безопасности БАДов

«Какой „вред“ от вакцинации БАДологи расскажут Вам разбуди их в 3 часа ночи, при этом ни один из них не вспомнит о токсических гепатитах, серьёзных аллергических реакциях, несоответствии заявленного состава на упаковке всемогущих баночек и отсутствии доказательной базы (безопасности и эффективности) многих из них», — говорит медик.

Как объяснила врач, для многих надпись «не является лекарственных средством» на этикетке биодобавок является доказательством их безвредности. Однако, по словам эксперта, таким образом производитель создает безопасные условия не для потребителей, а для себя.Так, отнесение средства в разряд «не лекарство» обеспечивает защиту от судебных разбирательств и ускорение вывода БАДа на продажу, которое достигается за счет отсутствия необходимости в длительных и тщательных исследованиях, а единственным противопоказанием в инструкции становится индивидуальная непереносимость компонентов.В связи с эти, она призвала не поддаваться на часто заявляемые в рекламе эффекты в виде омоложения организма на несколько десятков лет, похудения без усилий, очищения сосудов и тому подобное.