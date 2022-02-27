Борьба с гипергликемией и диабетом: простое средство, чтобы вымывать сахар из крови
Если говорить о наиболее простом и доступном средстве вымывать лишний сахар из крови, препятствуя развитию гипергликемии, то нужно обратить внимание на воду – она должна быть неотъемлемой частью повседневного рациона.
Гипергликемия характеризуется высоким уровнем сахара в крови, она является одним из опасных осложнений при диабете двух типов. Это состояние характеризуется резким повышением концентрации сахара в крови, способным нанести вред здоровью – от увеличения веса до повреждения органов, сердечных заболеваний и даже риска ампутации конечностей в крайних случаях.
Чтобы не допускать образования излишков сахара в крови, эксперты рекомендуют разные практики. Если говорить о чем-то простом и недорогом, то можно использовать обычную питьевую воду – она органическим образом вымывает лишний сахар из организма.
«Следует выпивать достаточное количество воды в день, чтобы поддерживать работу почек. Это помогает им эффективно выводить лишний сахар через мочу. Исследования показывают, что люди, которые регулярно пьют воду, имеют низкий риск развития гипергликемии», - рассказали специалисты из Diabetes UK.
Медики напомнили, что гипергликемия означает скачок уровня сахара в крови на уровень, превышающий 7 ммоль/л перед едой и превышающий 8,5 ммоль/л через два часа после еды. Если подобные всплески случаются слишком часто, необходимо проконсультироваться с врачом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах, объясняющих необходимость сокращения сахара в рационе.
Diabetes UK
Здоровье
организация для пациентов, медработников и исследовательских проектов, ставящая целью улучшение ухода и лечения больных сахарным диабетом в Великобритании
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