Борьба с гипергликемией и диабетом: простое средство, чтобы вымывать сахар из крови

«Следует выпивать достаточное количество воды в день, чтобы поддерживать работу почек. Это помогает им эффективно выводить лишний сахар через мочу. Исследования показывают, что люди, которые регулярно пьют воду, имеют низкий риск развития гипергликемии», - рассказали специалисты из Diabetes UK.

Гипергликемия характеризуется высоким уровнем сахара в крови, она является одним из опасных осложнений при диабете двух типов. Это состояние характеризуется резким повышением концентрации сахара в крови, способным нанести вред здоровью – от увеличения веса до повреждения органов, сердечных заболеваний и даже риска ампутации конечностей в крайних случаях.Чтобы не допускать образования излишков сахара в крови, эксперты рекомендуют разные практики. Если говорить о чем-то простом и недорогом, то можно использовать обычную питьевую воду – она органическим образом вымывает лишний сахар из организма.Медики напомнили, что гипергликемия означает скачок уровня сахара в крови на уровень, превышающий 7 ммоль/л перед едой и превышающий 8,5 ммоль/л через два часа после еды. Если подобные всплески случаются слишком часто, необходимо проконсультироваться с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах , объясняющих необходимость сокращения сахара в рационе.