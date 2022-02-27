Как часто вам нужно мыть голов: эксперт Каннани озвучил 4 правила мытья головы

Какой у вас тип?

Мойте так часто, как вам нужно

«Частое мытье волос шампунем вряд ли приведет к облысению. Мужчинам рекомендуется два-четыре раза в неделю, однако, если вы используете средства для волос, это может закупорить поры и уменьшить количество вырабатываемого кожного сала. Недостаток масла может высушить и повредить волосы».