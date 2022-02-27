Как часто вам нужно мыть голов: эксперт Каннани озвучил 4 правила мытья головы
У всех разный тип волос и кожи, поэтому у одного человека волосы могут стать жирными намного быстрее, чем у кого-то другого. Однако слишком частое мытье головы может привести к обезвоживанию, ломкости и ограничению роста волос. Итак, что же самое приятное? Можно ли мыть голову через день? Аббас Канани, фармацевт из Chemist Click for Mira Showers, рассказал все, что вам нужно знать о мытье волос.
Как правило, женщины склонны мыть голову реже, чем мужчины, потому что длинные волосы мыть сложнее, чем короткие. По словам фармацевта Канани, частота мытья волос зависит от того, какой шампунь вы используете, от типа ваших волос и от того, сколько масла вырабатывает кожа головы.
Вы также должны учитывать, насколько жесткая у вас вода, поскольку регулярное мытье волос в жесткой воде может привести к зуду кожи головы.
Большинство людей говорят, что могут два-три дня не мыть голову… Но правильно ли это? Вот четыре правила мытья головы.
Какой у вас тип?
Женщинам можно мыть голову каждые один-два дня, если у них жирная кожа головы. Людям с тонкими или прямыми волосами также необходимо мыть голову ежедневно или через день, потому что этим типам волос не хватает текстуры, а жир легко покрывает пряди волос. По словам г-на Канани, в противном случае мыть голову каждые два-три дня нормально.
Мойте так часто, как вам нужно
У мужчин есть дополнительные опасения, когда дело доходит до мытья головы, поскольку многие люди считают, что чрезмерное мытье головы может привести к преждевременному выпадению волос.
Однако Канани сказал:
«Частое мытье волос шампунем вряд ли приведет к облысению. Мужчинам рекомендуется два-четыре раза в неделю, однако, если вы используете средства для волос, это может закупорить поры и уменьшить количество вырабатываемого кожного сала. Недостаток масла может высушить и повредить волосы».
Если ваши волосы становятся жирными через день, вымойте их. Если этого не произойдет, вы можете растянуть дни мытья головы на большее расстояние.
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Аббас Канани
Здоровье
Фармацевт из Chemist Click for Mira Showers.
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