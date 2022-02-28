Как часто нужно мыть голову? Фармацевт советует соблюдать 4 правила мытья
Точное количество раз мытья головы в неделю зависит от целого ряда факторов, говорит специалист.
Разные люди обладают разными типами волос, кожи: у кого-то шевелюра становится жирной и неопрятной на вид значительно быстрее – соответственно, таким «счастливчикам» мыть голову нужно чаще. Об этом напомнил в интервью британский медик, фармацевт Аббас Канани.
«Частота мытья волос зависит от того, какой шампунь вы используете, от типа ваших волос, от того, сколько жира вырабатывает кожа головы. Вы также должны учитывать, насколько жесткая у вас вода, поскольку регулярное мытье волос в жесткой воде может плохо сказываться на состоянии кожи головы», - рассказал эксперт.
В целом фармацевт советует соблюдать четыре правила мытья головы.
Учитывать свой тип волос и кожи головы. Например, уточняет Аббас Канани, обладателям жирной кожи головы следует мыть голову каждые один-два дня. Волосы тонкие и прямые? В этом случае, скорее всего, приходится мыть голову регулярно, поскольку из-за неплотной текстуры волос этого типа жир быстро покрывает пряди, собирая их в «сосульки». Людям с кудрявыми волосами, напротив, не следует увлекаться частым мытьем, так как данный тип волос нуждается в масле для сохранения мягкости и эластичности, предотвращения ломкости и пересыхания – частая мойка лишь усугубляет эти проблемы.
Мыть волосы по мере загрязнения. Если волосы очевидно загрязнились и нуждаются в мытье, то это нужно сделать. Многие люди считают, что частое мытье головы может привести к преждевременному выпадению волос, но фармацевт подчеркивает: облысение в первую очередь определяется генетической особенностью и влиянием гормонов.
«Если ваши волосы стали жирными через день после предыдущей мойки, не бойтесь вымыть голову снова. Но если они выглядят вполне опрятными, и вы можете растянуть дни без их мытья, сделайте это», - порекомендовал Аббас Канани.
Если есть перхоть, нужен баланс. Частое мытье может усугублять распространение перхоти. Недостаточно частое мытье может вызывать зуд кожи головы, что также способно усугубить проблему.
«Я бы посоветовал использовать лечебный шампунь против перхоти два-три раза в неделю и промывать волосы водой два-три дня в неделю, чтобы избавляться от чешуек», - поделился эксперт.
Не увлекаться мытьем для отращивания волос. Канани пояснил, что частота мытья не активизирует рост волос, она вообще не влияет на это. Более того, постоянное мытье шампунем может вызвать обезвоживание и привести к повышенной ломкости волос, что плохо скажется на общем виде шевелюры.
«Единственным дополнительным преимуществом частого мытья является активизация кровообращения головы, но для такого эффекта кожу голову можно просто массировать – это может стимулировать рост фолликулов», - резюмировал эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие четыре привычки в еде после 50 лет способствуют борьбе с холестерином.
Аббас Канани (Abbas Kanani)
Здоровье
фармацевт, член Королевского фармацевтического общества (Великобритания)
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