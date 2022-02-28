Как часто нужно мыть голову? Фармацевт советует соблюдать 4 правила мытья

«Частота мытья волос зависит от того, какой шампунь вы используете, от типа ваших волос, от того, сколько жира вырабатывает кожа головы. Вы также должны учитывать, насколько жесткая у вас вода, поскольку регулярное мытье волос в жесткой воде может плохо сказываться на состоянии кожи головы», - рассказал эксперт.

«Если ваши волосы стали жирными через день после предыдущей мойки, не бойтесь вымыть голову снова. Но если они выглядят вполне опрятными, и вы можете растянуть дни без их мытья, сделайте это», - порекомендовал Аббас Канани.

«Я бы посоветовал использовать лечебный шампунь против перхоти два-три раза в неделю и промывать волосы водой два-три дня в неделю, чтобы избавляться от чешуек», - поделился эксперт.

«Единственным дополнительным преимуществом частого мытья является активизация кровообращения головы, но для такого эффекта кожу голову можно просто массировать – это может стимулировать рост фолликулов», - резюмировал эксперт.