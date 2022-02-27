Этот популярный горячий напиток может «взаимодействовать» со статинами — предупреждает врач Брюэр
Статины — это группа лекарств, которые могут помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Холестерин ЛПНП часто называют «плохим холестерином», потому что он прилипает к внутренней части ваших кровеносных сосудов, тем самым повышая риск сердечных заболеваний. Поэтому следует приветствовать любые попытки помешать этому процессу, например прием статинов.
Статины могут непредсказуемо взаимодействовать с некоторыми другими веществами, потенциально увеличивая риск серьезных побочных эффектов.
По словам доктора Сары Брюэр, медицинского директора Healthspan, одним из возможных взаимодействий является зеленый чай.
«Проведено исследование зеленого чая, связанное с тем, что он может взаимодействовать как со статинами симвастатином, так и с розувастатином», — сообщила она.
Участники исследования получали разовую дозу аторвастатина 40 мг отдельно (контрольная группа), аторвастатин 40 мг плюс капсулу, содержащую 300 мг сухого экстракта зеленого чая, или аторвастатин 40 мг плюс капсулу, содержащую 600 мг сухого экстракта зеленого чая.
Исследователи пришли к выводу, экстракт зеленого чая снижает «всасывание, но не выведение аторвастатина».
Harvard Health также предостерегает от употребления зеленого чая во время приема статинов.
«Если зеленый чай — один из ваших ежедневных напитков, и вы принимаете статины, не переусердствуйте с чаем», — предупреждает орган здравоохранения.
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Сара Брюэр (Sarah Brewer)
Здоровье
Врач общей практики и медицинский директор Healthspan.
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