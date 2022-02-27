Этот популярный горячий напиток может «взаимодействовать» со статинами — предупреждает врач Брюэр

«Проведено исследование зеленого чая, связанное с тем, что он может взаимодействовать как со статинами симвастатином, так и с розувастатином», — сообщила она.

«Если зеленый чай — один из ваших ежедневных напитков, и вы принимаете статины, не переусердствуйте с чаем», — предупреждает орган здравоохранения.