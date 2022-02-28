Полагаете, что у вас рак? Присмотритесь к своему языку

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Когда дело доходит до здоровья полости рта, даже незначительные симптомы могут указывать на более серьезную проблему. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что наличие заболеваний полости рта, от которых страдают примерно 3,5 миллиарда человек во всем мире, является ключевым показателем общего состояния здоровья, благополучия и качества жизни.
В частности, рак ротовой полости входит в число 15 наиболее распространенных видов рака в мире. Ежегодно из-за него умирают почти 180 тыс. человек. Поэтому важно знать, как проявляется данное заболевание. Тем более, что первые признаки может заметить невооруженным глазом.
Американское онкологическое общество (ACS) рекомендует обратить внимание на небольшие язвочки во рту. Если эти ранки не заживают в течение двух недель, стоит обратиться к врачу.
Хотя рак ротовой полости составляет всего три процента от всех видов рака, он может иметь достаточно агрессивную форму. Бывает трудно отличить афтозный стоматит, герпес и раковое поражение, особенно на ранних стадиях. Эксперты говорят, что стоит обратить внимание на продолжительность течения. Герпес и стоматит заживают в течение двух недель. Более длительное течение — повод проконсультироваться с врачом.
По данным клиники Мэйо, помимо отсутствия заживления, есть и другие симптомы. Белые или красноватые пятна на внутренней стороне рта, шатающиеся зубы, новообразования или припухлости во рту, болезненные ощущения, в том числе в ушах, затрудненное или болезненное глотание. Хотя эти симптомы также могут свидетельствовать о других заболеваниях, важно посетить врача, чтобы исключить неблагоприятный диагноз сразу.
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Американское онкологическое общество
Здоровье
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