Онкология: вы испытываете боль в ушах? Это может быть признаком рака
Боль в ухе, которая не проходит в течение нескольких дней, является возможным признаком рака ротовой полости.
Клиника Майо поясняет:
«Рак, возникающий во рту, иногда называют раком ротовой полости или раком ротовой полости. Рак ротовой полости является одним из нескольких видов рака, сгруппированных в категорию, называемую раком головы и шеи. Рак рта и другие виды рака головы и шеи часто лечат одинаково».
Помимо возможной боли в ушах признаки и симптомы рака ротовой полости могут включать:
- Болезненность губы или рта, которая не заживает
- Белое или красноватое пятно на внутренней стороне рта
- Шатающиеся зубы
- Нарост или комок во рту
- Боль во рту
- Затрудненное или болезненное глотание
Cancer Research UK говорит, что вам следует обратиться к врачу, если у вас есть:
- Язва во рту, которая не заживает
- Боль или дискомфорт во рту, которые не проходят
- Необычные для вас симптомы
- Симптомы, которые не проходят
«Ваши симптомы вряд ли связаны с раком, но важно, чтобы их проверил врач», — говорится в сообщении.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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