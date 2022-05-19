Онкология: вы испытываете боль в ушах? Это может быть признаком рака

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Онкология: вы испытываете боль в ушах? Это может быть признаком рака

Боль в ухе, которая не проходит в течение нескольких дней, является возможным признаком рака ротовой полости.

Клиника Майо поясняет:
«Рак, возникающий во рту, иногда называют раком ротовой полости или раком ротовой полости. Рак ротовой полости является одним из нескольких видов рака, сгруппированных в категорию, называемую раком головы и шеи. Рак рта и другие виды рака головы и шеи часто лечат одинаково».

Помимо возможной боли в ушах признаки и симптомы рака ротовой полости могут включать:
  • Болезненность губы или рта, которая не заживает
  • Белое или красноватое пятно на внутренней стороне рта
  • Шатающиеся зубы
  • Нарост или комок во рту
  • Боль во рту
  • Затрудненное или болезненное глотание
Большинство смертей от рака полости рта происходит из-за позднего выявления, из-за низкой осведомленности общественности о признаках, симптомах и рисках.

Cancer Research UK говорит, что вам следует обратиться к врачу, если у вас есть:
  • Язва во рту, которая не заживает
  • Боль или дискомфорт во рту, которые не проходят
  • Необычные для вас симптомы
  • Симптомы, которые не проходят
«Ваши симптомы вряд ли связаны с раком, но важно, чтобы их проверил врач», — говорится в сообщении.

Ранее Медикфорум писал о симптомах камней в желчном.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : онкология, рак ротовой полости, симптомы рака