Онкология: вы испытываете боль в ушах? Это может быть признаком рака

«Рак, возникающий во рту, иногда называют раком ротовой полости или раком ротовой полости. Рак ротовой полости является одним из нескольких видов рака, сгруппированных в категорию, называемую раком головы и шеи. Рак рта и другие виды рака головы и шеи часто лечат одинаково».

Болезненность губы или рта, которая не заживает

Белое или красноватое пятно на внутренней стороне рта

Шатающиеся зубы

Нарост или комок во рту

Боль во рту

Затрудненное или болезненное глотание

Язва во рту, которая не заживает

Боль или дискомфорт во рту, которые не проходят

Необычные для вас симптомы

Симптомы, которые не проходят

«Ваши симптомы вряд ли связаны с раком, но важно, чтобы их проверил врач», — говорится в сообщении.