Прием витамина D: чем опасна передозировка и каковы симптомы
Медики предупреждают об опасности, связанной с приемом слишком большого количества добавок витамина D.
В пандемию коронавируса стало хорошо понятно, как много значит для здоровья «солнечный» витамин D: Его недостаток может ослаблять иммунную защиту организма, и, согласно некоторым данным (их общий объем пока считается недостаточным) усугубляет риск заражения ковидом, в то время как достаточное количество способствует лучшей защищенности от вируса и лучшей переносимости COVID-19, если человек заболевает.
Период с октября до середины весны считается наиболее неблагоприятным в плане возможного риска пострадать от дефицита витамина D. В эти холодные месяцы очень мало солнца – именно под воздействием его лучей наш организм вырабатывает нужный витамин. Отдельные продукты питания могут содержать витамин D, однако сполна им пища все же не обеспечивает – необходимо также принимать добавки. Но их прием сопряжен с риском чрезмерной витаминизации – такая передозировка может оказаться опасной для здоровья.
«Прием слишком большого количества добавок с витамином D в течение длительного периода времени может привести к накоплению слишком большого количества кальция в организме, что может навредить состоянию костей, почек, сердца», - предупреждают специалисты службы здравоохранения NHS.
По словам медиков, наиболее распространенным последствием злоупотребления витамином D является накопление кальция в крови (гиперкальциемия) – симптомами этого становятся потеря аппетита, тошнота и рвота, слабость, частое мочеиспускание.
«Если вы решите принимать добавки с витамином D, 10 мкг в день будет достаточно для большинства людей», - констатирует NHS.
Эксперты подчеркивают: не следует принимать дозы витамина D выше рекомендуемых, не обсудив это с врачом.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (англ. National Health Service, NHS)
Здоровье
совокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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