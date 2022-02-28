Прием витамина D: чем опасна передозировка и каковы симптомы

«Прием слишком большого количества добавок с витамином D в течение длительного периода времени может привести к накоплению слишком большого количества кальция в организме, что может навредить состоянию костей, почек, сердца», - предупреждают специалисты службы здравоохранения NHS.

«Если вы решите принимать добавки с витамином D, 10 мкг в день будет достаточно для большинства людей», - констатирует NHS.