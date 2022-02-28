Как оказать первую помощь человеку с инфарктом: советы кардиолога Иванова
Пострадавшему от инфаркта человеку нужно вызвать скорую помощь, а до прибытия медиков следует дать какой-нибудь препарат, содержащий нитроглицерин.
Советы об оказании первой помощи человеку с инфарктом озвучил в интервью кардиолог Сергей Иванов. Внешне инфаркт часто проявляется болевым симптомом – сильная острая или сдавливающая боль ощущается в грудине, отдаваясь в руку, плечо или челюсть. Дополнительно наблюдаются бледность, одышка, обильный пот, слабость (человек не может стоять на ногах), головокружение и дурнота.
Иванов заметил, что в случае сильной грудинной боли человеку следует дать препарат с нитроглицерином. Подобную боль может провоцировать стенокардия, которая в отличие от инфаркта, не является потенциально смертоносным нарушением. В отличие от сердечного приступа стенокардия не вызывает длительного болевого ощущения.
«В случае, если нитроглицерин не избавил пациента от боли в сердце спустя 5 минут, ему нужна срочная медицинская помощь», - подсказал кардиолог.
Иванов добавил, что другим препаратом быстрого действия, который можно использовать как средство первой помощи, является аспирин. Человеку с подозрением на инфаркт, ожидающему прибытия врачей, следует дать 500 мг.
Кардиолог уточнил, что вышеназванные препараты совершенно точно подходят для приема людям, которые знают, что у них есть стенокардия. Но также с их приемом связан определенный риск –
«в некоторых ситуациях классические лекарства могут нанести серьезный вред организму».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие серьезные проблемы со здоровьем проявляются симптомом в виде высокой температуры.
Сергей Иванов
Здоровье
врач-кардиолог высшей квалификационной категории, врач функциональной диагностики, к.м.н., доцент
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