Кардиолог Игорь Жиров рассказал об опасности нитроглицерина при инфаркте

плохо с сердцем

В ситуации вероятного инфаркта человеку часто предлагают нитроглицерин. По мнению кардиолога, это небезопасно: средство может ухудшить неблагоприятные симптомы.

Профессор кафедры кардиологии РМАНПО, доктор медицинских наук Игорь Жиров рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты», как можно помочь человеку с инфарктом. Кардиолог подчеркнул, что в таких обстоятельства крайне важна правильная и своевременная первая помощь.

Первым делом, по словам Жирова, при подозрении на инфаркт нужно вызвать «скорую помощь». Если по каким-то причинам медики не могут приехать быстро, лучшее, что можно сделать, – предложить пострадавшему разжевать таблетку аспирина.

По поводу другого известного средства для сердечников – нитроглицерина – ученый высказался скептически.

«Очень распространенная ошибка – когда пострадавшему дают слишком большое количество таблеток нитроглицерина под язык», - заметил врач-кардиолог.

Специалист пояснил, что лечение нитроглицерином может оказаться опасным. Оно способно вызвать сильное снижение артериального давления, что лишь усугубит ситуацию.

Кардиолог назвал признаки, по которым у человека можно определить инфаркт.

«Типичный симптом болезни – загрудинная боль (или стенокардия). Кроме того, могут быть и другие проявления: одышка, головокружение, тошнота, но ведущим проявлением инфаркта является боль в груди», - подчеркнул профессор.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что предвестником инфаркта может оказаться участившаяся отрыжка.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Коронавирус или грипп? Как отличить две инфекции


Пульманолог Ольга Титова: от коронавируса умирают пожилые мужчины с хроническими заболеваниями