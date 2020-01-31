Кардиолог Игорь Жиров рассказал об опасности нитроглицерина при инфаркте

«Очень распространенная ошибка – когда пострадавшему дают слишком большое количество таблеток нитроглицерина под язык», - заметил врач-кардиолог.

«Типичный симптом болезни – загрудинная боль (или стенокардия). Кроме того, могут быть и другие проявления: одышка, головокружение, тошнота, но ведущим проявлением инфаркта является боль в груди», - подчеркнул профессор.