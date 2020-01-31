Кардиолог Игорь Жиров рассказал об опасности нитроглицерина при инфаркте
В ситуации вероятного инфаркта человеку часто предлагают нитроглицерин. По мнению кардиолога, это небезопасно: средство может ухудшить неблагоприятные симптомы.
Профессор кафедры кардиологии РМАНПО, доктор медицинских наук Игорь Жиров рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты», как можно помочь человеку с инфарктом. Кардиолог подчеркнул, что в таких обстоятельства крайне важна правильная и своевременная первая помощь.
Первым делом, по словам Жирова, при подозрении на инфаркт нужно вызвать «скорую помощь». Если по каким-то причинам медики не могут приехать быстро, лучшее, что можно сделать, – предложить пострадавшему разжевать таблетку аспирина.
По поводу другого известного средства для сердечников – нитроглицерина – ученый высказался скептически.
«Очень распространенная ошибка – когда пострадавшему дают слишком большое количество таблеток нитроглицерина под язык», - заметил врач-кардиолог.
Специалист пояснил, что лечение нитроглицерином может оказаться опасным. Оно способно вызвать сильное снижение артериального давления, что лишь усугубит ситуацию.
Кардиолог назвал признаки, по которым у человека можно определить инфаркт.
«Типичный симптом болезни – загрудинная боль (или стенокардия). Кроме того, могут быть и другие проявления: одышка, головокружение, тошнота, но ведущим проявлением инфаркта является боль в груди», - подчеркнул профессор.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что предвестником инфаркта может оказаться участившаяся отрыжка.
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