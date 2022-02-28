Какие серьезные проблемы со здоровьем проявляются высокой температурой: поясняет врач
По словам врача кардиолога Алексея Жито, повышение температуры тела может указывать на развитие разных заболеваний.
«Внезапное повышение температуры ни в коем случае нельзя игнорировать», - заявил в интервью кардиолог Алексей Жито.
Врач заметил, что высокой температурой могут проявляться очень серьезные проблемы со здоровьем. Например, она является одним из симптомов такого потенциально опасного сосудистого нарушения, как тромбофлебит.
«Тромбофлебит – это заболевание вен, которое сопровождается образованием тромбов. Такой недуг очень важно вовремя успеть диагностировать», - заметил медик в беседе с Пятым каналом.
Жито пояснил, что развитие тромбофлебита сопряжено с воспалительным процессом: такое воспаление может способствовать формированию тромбов или же возникать как следствие уже случившейся венозной закупорки. Чаще всего вена закупоривается тромбом в руке или ноге, у женщин уязвимой в этом плане зоной является область малого таза.
Медик добавил, что при тромбофлебите температура становится высокой, когда тромбозом оказывается поражена большая часть вены – например, вся голень. Кроме того, высокая температура является признаком инфарктной пневмонии – состояния, вызванного попавшим в легочную артерию оторвавшимся сгустком крови. В этом случае, помимо нее, наблюдаются также кашель, общее недомогание, одышка.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках рака яичников, которые часто пропускаются женщинами.
Алексей Жито
Здоровье
терапевт эндокринолог кардиолог
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