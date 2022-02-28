Какие серьезные проблемы со здоровьем проявляются высокой температурой: поясняет врач

«Внезапное повышение температуры ни в коем случае нельзя игнорировать», - заявил в интервью кардиолог Алексей Жито.

«Тромбофлебит – это заболевание вен, которое сопровождается образованием тромбов. Такой недуг очень важно вовремя успеть диагностировать», - заметил медик в беседе с Пятым каналом.