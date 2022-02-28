Врач назвал ночной признак опасных заболеваний, который может показаться неожиданным
Врач посоветовал не игнорировать усиливающее ночью потоотделение, оно может оказаться признаком опасных заболеваний.
В интервью немецкого врача Йенса Вагенкнехта прозвучало предупреждение о том, что
«аовышенное потоотделение в ночное время суток может свидетельствовать о серьезных заболеваниях человека».
Специалист заметил, что насторожиться и записаться на прием к медику необходимо, если ночная потливость, проявившись однажды, стала повторяться затем на протяжении длительного периода времени. Вагенкнехт добавил, что таким признаком могут проявляться хронические воспаления, опухоли, а также злокачественные процессы, то есть, рак.
В то же время, добавил специалист, потоотделение ночью часто бывает связано с менее серьезными факторами, и потому в качестве
«злокачественного» признака оно не воспринимается – для многих людей это неожиданный симптом рака.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы признаки рака яичников, которые часто пропускаются женщинами.
Йенс Вагенкнехт (Jens Wagenknecht)
Здоровье
врач общей практики
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