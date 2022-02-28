Названы признаки рака яичников, которые часто пропускаются женщинами

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боль в животе у женщины

Медицинские специалисты отмечают, что многие женщины не знают о симптомах рака яичников.

Опрос, проведенный организацией Target Ovarian Cancer, показал: примерно две трети женщин не могут назвать признаки рака яичников. Подобное отсутствие осведомленности о симптомах этого заболевания объясняет, почему, сталкиваясь с проявлениями рака кишечника, женщины часто не беспокоятся и не идут к врачу – эти симптомы ассоциируются с временными проблемами с пищеварением и не воспринимаются как потенциально опасные.

Эксперты назвали конкретные признаки рака яичников, которые таким образом часто пропускаются женщинами.
  • Вздутие живота.
  • Боль в животе.
  • Стойкое чувство сытости даже когда пища потребляется в небольшом количестве.
  • Частая потребность в мочеиспускании.
Медики отмечают, что симптомы рака яичников могут проявляться на ранних стадиях – это означает, что, заметив их и проведя обследование, можно диагностировать рак (если он возник) на том этапе, когда лечение дает больше всего шансов на ремиссию. Специалисты призывают женщин расширять свои знания о симптомах рака и не медлить с обращением к врачу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые состояния, возникающие по утрам, могут указывать на развитие рака в организме.

Target Ovarian Cancer (Сообщество рака яичников)

Здоровье

является ведущей благотворительной организацией по борьбе с раком яичников в Великобритании.

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