Ковид: симптом № 1 - составляет 75% случаев

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Ковид: симптом № 1 - составляет 75% случаев

О симптомах Covid сообщается в приложении ZOE COVID Study (Великобритания), которое регистрирует данные от более чем четырех миллионов участников. Профессор Тим Спектор, который возглавляет приложение ZOE COVID Study, оценил 20 основных симптомов, зарегистрированных в настоящее время.

Он сказал:
«Это обычные "фавориты". Немного двигаясь вверх и вниз».

По словам профессора Спектора, на первом месте стоит насморк, на который приходится 75 процентов всех симптоматических случаев. Вскоре за этим последовали головная боль (68 процентов), боль в горле (66 процентов) и усталость (65 процентов).

Другие зарегистрированные признаки включают:
  • Чихание
  • Постоянный кашель
  • Хриплый голос
  • Озноб 
  • Необычные боли в суставах
  • Высокая температура
  • Испытывающий головокружение
  • Мозговой туман
  • Болезненность глаз
  • Измененный запах
  • Необычные мышечные боли
  • Боль в пояснице
  • Опухшие железы
  • Пропущенные приемы пищи
  • Грудная боль
Команда отметила, что они продолжают обновлять и совершенствовать свой алгоритм прогнозирования, чтобы учитывать влияние вакцин на симптомы и появление новых вариантов.

Например, Omicron имеет другой набор общих симптомов по сравнению с «классическими тремя» исходными симптомами коронавируса: кашлем, лихорадкой и потерей обоняния, которые правительство продолжает использовать.

Ранее Медикфорум писал о симптомах выгорания на работе.

ZOE COVID Study

Здоровье

Приложение для эпидемиологических исследований COVID-19, которое работает на Android и iOS. Приложение разработано в сотрудничестве между Королевским колледжем в Лондоне, больницами Гая и Сент-Томаса и компании Zoe.

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