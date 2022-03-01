Ковид: симптом № 1 - составляет 75% случаев
О симптомах Covid сообщается в приложении ZOE COVID Study (Великобритания), которое регистрирует данные от более чем четырех миллионов участников. Профессор Тим Спектор, который возглавляет приложение ZOE COVID Study, оценил 20 основных симптомов, зарегистрированных в настоящее время.
Он сказал:
«Это обычные "фавориты". Немного двигаясь вверх и вниз».
По словам профессора Спектора, на первом месте стоит насморк, на который приходится 75 процентов всех симптоматических случаев. Вскоре за этим последовали головная боль (68 процентов), боль в горле (66 процентов) и усталость (65 процентов).
Другие зарегистрированные признаки включают:
- Чихание
- Постоянный кашель
- Хриплый голос
- Озноб
- Необычные боли в суставах
- Высокая температура
- Испытывающий головокружение
- Мозговой туман
- Болезненность глаз
- Измененный запах
- Необычные мышечные боли
- Боль в пояснице
- Опухшие железы
- Пропущенные приемы пищи
- Грудная боль
Например, Omicron имеет другой набор общих симптомов по сравнению с «классическими тремя» исходными симптомами коронавируса: кашлем, лихорадкой и потерей обоняния, которые правительство продолжает использовать.
Ранее Медикфорум писал о симптомах выгорания на работе.
ZOE COVID Study
Здоровье
Приложение для эпидемиологических исследований COVID-19, которое работает на Android и iOS. Приложение разработано в сотрудничестве между Королевским колледжем в Лондоне, больницами Гая и Сент-Томаса и компании Zoe.
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