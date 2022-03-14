Симптомы ковида: омикрон «действительно влияет на нос» — ринорея наблюдается в 80% случаев
Профессор Тим Спектор сказал: «Впервые за несколько недель прогнозируется рост числа случаев заболевания».
Профессор, который возглавляет приложение ZOE Covid по симптомам, имел в виду всплеск случаев заболевания Covid, зарегистрированных в Великобритании. Приложение ZOE Covid по симптомам предоставляет обновленную информацию о передвижениях Covid от миллионов пользователей к своему приложению.
Помимо роста числа случаев, приложение намекает на распространенность различных симптомов среди населения в целом.
«Насморк проявляется почти в 80% всех случаев, что действительно удивительно», — сказал профессор Спектор.
По словам профессора, это показывает, что Омикрон «действительно влияет на нос».
Другие общие симптомы включают в себя:
- Головная боль
- Больное горло
- Постоянный кашель
- Хриплый голос
- Озноб или озноб
- Необычные боли в суставах
Почему число случаев растет?
По словам министра здравоохранения, после ослабления ограничений, введенных в связи с COVID-19, следовало ожидать роста числа случаев заражения Covid.
Последние данные исследования инфекций COVID-19 Управления национальной статистики показали рост случаев заболевания в тех странах, которые сняли ограничения.
Также в Европе было выявлено «несколько» случаев так называемого варианта дельтакрона, но они «не вызывают особого беспокойства».
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Тип Спектор (Tim Spector)
Здоровье
Британский врач и эпидемиолог, главный медицинский советник правительства Великобритании.
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