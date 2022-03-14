Симптомы ковида: омикрон «действительно влияет на нос» — ринорея наблюдается в 80% случаев

«Насморк проявляется почти в 80% всех случаев, что действительно удивительно», — сказал профессор Спектор.

Головная боль

Больное горло

Постоянный кашель

Хриплый голос

Озноб или озноб

Необычные боли в суставах

Почему число случаев растет?