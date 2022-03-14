Симптомы ковида: омикрон «действительно влияет на нос» — ринорея наблюдается в 80% случаев

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Симптомы ковида: омикрон «действительно влияет на нос» — ринорея наблюдается в 80% случаев

Профессор Тим Спектор сказал: «Впервые за несколько недель прогнозируется рост числа случаев заболевания». 

Профессор, который возглавляет приложение ZOE Covid по симптомам, имел в виду всплеск случаев заболевания Covid, зарегистрированных в Великобритании. Приложение ZOE Covid по симптомам предоставляет обновленную информацию о передвижениях Covid от миллионов пользователей к своему приложению.

Помимо роста числа случаев, приложение намекает на распространенность различных симптомов среди населения в целом.
«Насморк проявляется почти в 80% всех случаев, что действительно удивительно», — сказал профессор Спектор. 

По словам профессора, это показывает, что Омикрон «действительно влияет на нос».

Другие общие симптомы включают в себя:
  • Головная боль
  • Больное горло
  • Постоянный кашель
  • Хриплый голос
  • Озноб или озноб
  • Необычные боли в суставах

Почему число случаев растет?


По словам министра здравоохранения, после ослабления ограничений, введенных в связи с COVID-19, следовало ожидать роста числа случаев заражения Covid.

Последние данные исследования инфекций COVID-19 Управления национальной статистики показали рост случаев заболевания в тех странах, которые сняли ограничения.

Также в Европе было выявлено «несколько» случаев так называемого варианта дельтакрона, но они «не вызывают особого беспокойства».

Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые вызывают прыщи.
Тип Спектор (Tim Spector)
Тип Спектор (Tim Spector)
Здоровье
Британский врач и эпидемиолог, главный медицинский советник правительства Великобритании.
Теги : советы врачей, симптомы Омикрона, коронавирус