Дефицит витамина D: три связанных с головой симптома могут усиливаться при низком уровне
Низкий уровень незаменимого витамина может активировать любой из этих трех симптомов, связанных с головой.
Дефицит витамина D может вызвать целый каскад проблем в организме: от плохого настроения и болей в мышцах до остеопороза. Его содержание в организме снижается в основном из-за недостатка пребывания на солнце, при этом низкий уровень «солнечного»» витамина может вызвать появление любого из трех симптомов, связанных с головой, – предупреждают ученые.
Туман в голове. По словам экспертов,
«дефицит витамина D может негативно сказаться на когнитивном здоровье и поспособствовать возникновению мозгового тумана в голове, плохой концентрации и проблемам с памятью».
Что такое мозговой туман?
Состояние характеризуется замешательством, забывчивостью, отсутствием концентрации и ясности ума. Считается, что на клеточном уровне туман в голове вызывается высоким уровнем воспаления и изменениями в гормонах, которые определяют настроение, энергию, концентрацию, качество памяти человека.
Головная боль. Имеющиеся исследовательские данные говорят, что мужчины с низким уровнем витамина D в крови бывают чаще подвержены хронической головной боли, возникающей не реже одного раза в неделю.
Слабоумие. Ученые из Медицинской школой Университета Эксетера смогли выявить сильную корреляцию между дефицитом витамина D и риском слабоумия. В течение шести лет они наблюдали за группой участников (1658 человек), средний возраст которых в начале проекта составлял 74 года. Результаты продемонстрировали тесную связь между низким уровнем витамина D у людей и их подверженностью деменции.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть опасна передозировка витамином D, и как проявляются ее внешние симптомы.
Медицинская школа Университета Эксетера (University of Exeter Medical School)
Здоровье
медицинская школа в Англии, является частью Университета Эксетера
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