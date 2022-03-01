Дефицит витамина D: три связанных с головой симптома могут усиливаться при низком уровне

«дефицит витамина D может негативно сказаться на когнитивном здоровье и поспособствовать возникновению мозгового тумана в голове, плохой концентрации и проблемам с памятью».

Дефицит витамина D может вызвать целый каскад проблем в организме: от плохого настроения и болей в мышцах до остеопороза. Его содержание в организме снижается в основном из-за недостатка пребывания на солнце, при этом низкий уровень «солнечного»» витамина может вызвать появление любого из трех симптомов, связанных с головой, – предупреждают ученые.По словам экспертов,Что такое мозговой туман?Состояние характеризуется замешательством, забывчивостью, отсутствием концентрации и ясности ума. Считается, что на клеточном уровне туман в голове вызывается высоким уровнем воспаления и изменениями в гормонах, которые определяют настроение, энергию, концентрацию, качество памяти человека.Имеющиеся исследовательские данные говорят, что мужчины с низким уровнем витамина D в крови бывают чаще подвержены хронической головной боли, возникающей не реже одного раза в неделю.Ученые из Медицинской школой Университета Эксетера смогли выявить сильную корреляцию между дефицитом витамина D и риском слабоумия. В течение шести лет они наблюдали за группой участников1658 человек), средний возраст которых в начале проекта составлял 74 года. Результаты продемонстрировали тесную связь между низким уровнем витамина D у людей и их подверженностью деменции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть опасна передозировка витамином D , и как проявляются ее внешние симптомы.