Врач рассказала, как избавиться от психогенного зуда

«Мучительный, умеренный, эпизодический, ночной… Дерматологи знают множество прилагательных для описания зуда. И не знают ни одного заболевания, при котором можно сказать пациенту: „Да, чесать можно“. ️Нельзя», — говорит эксперт.

1. Для детей: завести «чесальные» мячик/куклу , которые ребенок может чесать вместо себя; для взрослых подойдут чётки/бусы для того, чтобы перебирать их, когда хочется чесаться.

2. Овсяные ванны.

3. Использовать прохладные компрессы в виде чистого полотенца или свёрнутой в несколько слоёв марли, сразу после компресса нанести увлажняющий крем.

4. Кратковременное прикладывание к зудящему месту пакета со льдом.

5. Если кожа в месте зуда не воспалена, вместо почесывания ее можно пощипывать или постукивать пальцем.⠀

6. Увлажнять кожу с помощью кремов или бальзамов без ароматизаторов и красителей.

7. Для водных процедур лучше использовать теплую, а не горячую воду.

8. Одежда должна состоять из натуральных тканей (кроме шерсти).⠀

9. Избегать резких перепадов температуры воздуха. В домашних условиях оптимальными считается температура 18-22ОС⠀и влажность 50-65%.

10. Свести к минимуму психоэмоциональное напряжение, в том числе и замечания ребёнку «не чеши» и подобные, которые способны спровоцировать новую волну зуда.

Перед применением необходима очная консультация специалиста.

Врач пояснила, что часто стресс выступает в роли провокатора многих кожных заболеваний, большая часть которых сопровождается зудом. Помимо этого, навязчивое желание чесаться может быть вызвано сильными психоэмоциональными переживаниями и у людей со здоровой кожей.Для того, чтобы избежать расчёсов, не травмировать кожу и переносить зуд легче, когда для лекарственной терапии внутрь нет показаний, можно прибегнуть к следующим способам.