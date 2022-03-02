Названы способы профилактики анального зуда
Проктолог Анастасия Коробицына рассказала о способах профилактики анального зуда.
По словам врача, для эффективной борьбы с проблемой необходимо для начала определить ее происхождение.
Причинами анального зуда, могут выступать проктологические, дерматологические, системные заболевания, инфекции, психологические факторы.
«Разумеется, если установлена причина, лечение направлено на ее устранение», — говорит эксперт.
В случаях, если причина остается неизвестной, хочется избежать возвращение проблемы в будущем или у человека нет возможности обратиться за медицинской помощью, специалист рекомендует избегать раздражающих факторов и соблюдать правила личной гигиены.
Питание
Следует исключить или ограничить потребление кофе, чая, шоколада, цитрусовых, томатов, острой пищи, а также сладких газированных и спиртных напитков. Для того, чтобы не отказываться от безвредных продуктов, рекомендуется исключать их по очереди и отслеживать реакцию организма.
Также важно регулировать стул: не допускать диарее и запоров. Для этого важно соблюдать принципы здорового питания, включающего достаточное количество пищевых волокон.
Гигиена
В борьбе с зудом крайне важна адекватная личная гигиена. Так, проктолог посоветовала отказаться от использования туалетной бумаги и заменить ее на подмывание. Во время водных процедур следует использовать теплую воду и не применять мыло или ароматизированные гели. После душа важно не тереть область заднего прохода полотенцем — только аккуратно промокнуть.
Помимо этого, важно носить удобное, свободное хлопковое белье белого цвета. Возможно потребуется заменить порошок, который используется для его стирки.
Мази
Для уменьшения интенсивности зуда могут быть назначены мази, в состав которых входят глюкокортикостероиды. Применять их следует короткими курсами максимум в течение двух недель, так как длительное использование ведет к изменениям кожных покровов, что может только усугубить проблему.
«Самое сложное! Постараться не чесать. Если кожа мокнет — можно пользоваться детской присыпкой, если сохнет — детским кремом», — заключила врач.
Анастасия Коробицына
Здоровье
Проктолог
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