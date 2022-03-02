Названы способы профилактики анального зуда

«Разумеется, если установлена причина, лечение направлено на ее устранение», — говорит эксперт.

Питание

Гигиена

Мази

«Самое сложное! Постараться не чесать. Если кожа мокнет — можно пользоваться детской присыпкой, если сохнет — детским кремом», — заключила врач.

По словам врача, для эффективной борьбы с проблемой необходимо для начала определить ее происхождение.Причинами анального зуда, могут выступать проктологические, дерматологические, системные заболевания, инфекции, психологические факторы.В случаях, если причина остается неизвестной, хочется избежать возвращение проблемы в будущем или у человека нет возможности обратиться за медицинской помощью, специалист рекомендует избегать раздражающих факторов и соблюдать правила личной гигиены.Следует исключить или ограничить потребление кофе, чая, шоколада, цитрусовых, томатов, острой пищи, а также сладких газированных и спиртных напитков. Для того, чтобы не отказываться от безвредных продуктов, рекомендуется исключать их по очереди и отслеживать реакцию организма.Также важно регулировать стул: не допускать диарее и запоров. Для этого важно соблюдать принципы здорового питания, включающего достаточное количество пищевых волокон.В борьбе с зудом крайне важна адекватная личная гигиена. Так, проктолог посоветовала отказаться от использования туалетной бумаги и заменить ее на подмывание. Во время водных процедур следует использовать теплую воду и не применять мыло или ароматизированные гели. После душа важно не тереть область заднего прохода полотенцем — только аккуратно промокнуть.Помимо этого, важно носить удобное, свободное хлопковое белье белого цвета. Возможно потребуется заменить порошок, который используется для его стирки.Для уменьшения интенсивности зуда могут быть назначены мази, в состав которых входят глюкокортикостероиды. Применять их следует короткими курсами максимум в течение двух недель, так как длительное использование ведет к изменениям кожных покровов, что может только усугубить проблему.