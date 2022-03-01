Жировая болезнь печени: признак «продвинутой стадии», который может проявляться в повседневной жизни

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плохое самочувствие

Развитие жировой болезни печени насчитывает четыре стадии, причем ранние этапы заболевания часто не проявляются заметными внешне симптомами.

Неалкогольная жировая болезнь печени нередко поражает людей с избыточным весом. Хранение большого количества жира в этом органе повышает риск различных заболеваний, от диабета до высокого кровяного давления. Что характерно: появление внешних признаков зачастую указывает уже на продвинутую стадию ожирения печени.

«Более продвинутые стадии неалкогольной жировой болезни печени могут проявляться необъяснимой сильной усталостью. Данный признак может проявиться у людей с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) или фиброзом, он один из наиболее часто встречаемых в повседневной жизни», - рассказали специалисты службы здравоохранения NHS.

Такое состояние как НАСГ означает, что печень человека воспалена. В свою очередь, фиброз представляет собой уже стойкое воспаление, которое может привести к рубцеванию ее ткани. Одним из самых заметных признаков проблемы  является желтуха – пожелтение кожи или глаз, сигнализирующее о необходимости обращаться за медицинской помощью.

Другие симптомы жировой болезни печени, которые могут проявляться в повседневной жизни, включают следующие состояния.
  • Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота.
  • Необъяснимая потеря веса.
  • Слабость.
  • Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи.
  • Увеличенная селезенка.
  • Красные ладони.
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