Жировая болезнь печени: признак «продвинутой стадии», который может проявляться в повседневной жизни

«Более продвинутые стадии неалкогольной жировой болезни печени могут проявляться необъяснимой сильной усталостью. Данный признак может проявиться у людей с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) или фиброзом, он один из наиболее часто встречаемых в повседневной жизни», - рассказали специалисты службы здравоохранения NHS.

Тупая или ноющая боль в правом верхнем углу живота.

Необъяснимая потеря веса.

Слабость.

Расширенные кровеносные сосуды непосредственно под поверхностью кожи.

Увеличенная селезенка.

Красные ладони.