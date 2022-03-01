Высокий уровень холестерина: признак в лодыжке, заметный при подъеме по лестнице

«люди с высоким уровнем холестерина более склонны к боли в сухожилиях, а поскольку ахиллово сухожилие в ногах является самым большим и несет на себе весь вес, оно оказывается более уязвимым перед повреждением».

Боль, ощущаемая в ноге (лодыжке) при подъеме по лестнице.

Боль, возникающая в пятке после физической активности.

Отек, покраснение в области пятки, лодыжки.

Слабость в голени.

Скованность при движениях ногами.