Высокий уровень холестерина: признак в лодыжке, заметный при подъеме по лестнице
Люди с высоким уровнем общего холестерина или повышенным уровнем «плохого» ЛПНП-холестерина являются более склонными к боли в сухожилиях.
Холестерин – это жировое вещество, вырабатываемое печенью: в переделенном количестве он необходим для здоровья, так как задействует организмом для выработки гормонов и построения клеточных мембран. Однако высокий уровень холестерина подвергает человека повышенному риску сердечного приступа или инсульта в результате тех осложнений, которые возникают, когда он накапливается внутри кровеносных сосудов и артерий.
Нередко повышение уровня холестерина не вызывает заметных внешне симптомов, выявить его позволяет только сделанный анализ крови. Но в некоторых случаях на проблему указывают боли в ногах. Имеющиеся данные говорят, что
«люди с высоким уровнем холестерина более склонны к боли в сухожилиях, а поскольку ахиллово сухожилие в ногах является самым большим и несет на себе весь вес, оно оказывается более уязвимым перед повреждением».
Специалисты объясняют, что накопление холестерина вызывает воспаление, которое влияет на сухожилия, вызывая боль и подверженность травмам. В частности, может развиться тендинит ахиллова сухожилия с его воспалением и раздражением.
Ахиллово сухожилие (также известно как пяточное сухожилие) располагается в области лодыжки, между пяткой и икроножной мышцей. Когда развивается тендинит ахиллова сухожилия, воспаление затрагивает его волокна, в тех могут возникать трещины и микроразрывы. При этом, хотя сухожилия способны восстановиться, они могут терять эластичность, покрываясь рубцами в местах повреждений. Все это впоследствии приводит к болям, к невозможности нормально ходить.
Медики советуют обращать внимание не следующие признаки того, что возникла данная проблема.
- Боль, ощущаемая в ноге (лодыжке) при подъеме по лестнице.
- Боль, возникающая в пятке после физической активности.
- Отек, покраснение в области пятки, лодыжки.
- Слабость в голени.
- Скованность при движениях ногами.
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