Жировая болезнь печени: часто пропускаемые симптомы больной печени
Неалкогольная жировая болезнь печени описывает множество состояний, которые имеют одну общую черту — накопление жира в печени. Почти каждый четвертый взрослый человек в мире имеет «аномальное» накопление жира в печени. Это создает больший риск различных заболеваний, от болезней сердца до диабета.
К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти людей с неалкогольной жировой болезнью печени. От рака печени до других заболеваний, это, поначалу, молчаливое состояние может причинить много вреда.
Кроме того, доктор П. Бартон Дуэлл подчеркнул, что неалкогольная жировая болезнь печени является «распространенной», но часто скрытой или «упускаемой» из виду при обычном медицинском обслуживании.
"Важно знать об этом состоянии и лечить его на ранней стадии, потому что это фактор риска хронического повреждения печени и сердечно-сосудистых заболеваний".
В то время как ранние стадии обычно не вызывают появления симптомов, более поздние стадии, такие как неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) или фиброз, могут представлять собой настораживающие признаки.
Симптомы могут включать:
- Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (над правой нижней частью ребер)
- Экстремальная усталость
- Необъяснимая потеря веса
- Слабость
Во время цирроза вы можете испытывать следующие контрольные признаки:
- Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)
- Зудящая кожа
- Отек ног, лодыжек, стоп или живота
П. Бартон Дуэлл
Здоровье
Врач в клинике OHSU (США),
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