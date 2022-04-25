Жировая болезнь печени: часто пропускаемые симптомы больной печени

"Важно знать об этом состоянии и лечить его на ранней стадии, потому что это фактор риска хронического повреждения печени и сердечно-сосудистых заболеваний".

Тупая или ноющая боль в верхней правой части живота (над правой нижней частью ребер)

Экстремальная усталость

Необъяснимая потеря веса

Слабость

Пожелтение кожи и белков глаз (желтуха)

Зудящая кожа

Отек ног, лодыжек, стоп или живота