Диетолог рассказала, какие остатки пищи могут быть небезопасными для здоровья

«Убирайте еду в холодильник сразу, как она остынет. В идеале не должно пройти двух часов», - рассказывает Кэтрин Зерацки, диетолог в клинике Мэйо.

Когда нужно быстро и легко перекусить, остатки вчерашнего ужина приходят на помощь. Однако врачи предупреждают, что некоторая пища может поставить здоровье под угрозу. Эксперты предупреждают, что еда, которая долгое время стояла вне холодильника небезопасна для употребления.Для ускорения процесса она рекомендует перекладывать пищу из кастрюль и сковородок в неглубокие контейнеры для их более быстрого охлаждения. Эксперты предупреждают, что неправильный температурный режим приводит к быстрому размножению бактерий в продуктах, в результате они могут выделять токсины. Это актуально не только для мяса, но и для макарон или каши.По данным Министерства сельского хозяйства США, это означает, что любые блюда, которые простояли два и более часа при комнатной температуре, придется выкинуть. А с поездками на шашлыки все еще сложнее. Продукты, которые были приготовлены с использованием высоких температур, нужно убрать в холодильник в течение часа.Ранее диетолог объяснил, зачем включать в рацион клубнику