Врачи назвали «внезапные тревожные признаки» при диабете – нужна скорая помощь
При диабете становится особенно важно контролировать уровень глюкозы в крови, чтобы избежать опасных осложнений, связанных с его колебаниями.
У людей, болеющих диабетом, организм не может вырабатывать достаточное количество регулирующего сахар гормона инсулина или адекватно реагировать на него. Это повышает риск неустойчивости уровня сахара в крови, его скачков: он может становиться слишком высоким или слишком низким, причем оба состояния могут быть серьезными, требовать вызова скорой помощи, лечения в больнице.
По словам врачей, при возникновении подобных проблем могут возникать «внезапные тревожные признаки».
«Человек, страдающий диабетом, может страдать диабетическими неотложными состояниями, которые требуют оказания первой помощи. Признаки таких состояний различаются, но наиболее распространенными из них являются голод, липкая кожа и обильное потоотделение».
Другие признаки включают сонливость или спутанность сознания, слабость или предобморочное состояние и внезапную потерю сознания – все эти изменения, происходящие с человеком-диабетиком, требуют оперативного вызова скорой помощи.
Специалисты отмечают, что во многих случаях уровень сахара в крови становится слишком низким, то есть, развивается гипогликемия. Это может произойти, когда человек пропустил прием пищи или его физические нагрузки были очень интенсивными.
Другим осложнением является гипергликемия – высокий уровень сахара в крови. На нее указывают следующие симптомы.
- Чувство сильной жажды
- Учащенное мочеиспускание.
- Чувство сильной усталости.
- Потеря мышечной массы, веса.
- Зуд в области половых органов, молочница.
- Слишком долго заживающие порезы или раны.
- Затуманенное зрение.
Diabetes UK
Здоровье
организация для пациентов, медработников и исследовательских проектов, ставящая целью улучшение ухода и лечения больных сахарным диабетом в Великобритании
Оставить комментарий