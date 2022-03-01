Врачи назвали «внезапные тревожные признаки» при диабете – нужна скорая помощь

«Человек, страдающий диабетом, может страдать диабетическими неотложными состояниями, которые требуют оказания первой помощи. Признаки таких состояний различаются, но наиболее распространенными из них являются голод, липкая кожа и обильное потоотделение».

Чувство сильной жажды

Учащенное мочеиспускание.

Чувство сильной усталости.

Потеря мышечной массы, веса.

Зуд в области половых органов, молочница.

Слишком долго заживающие порезы или раны.

Затуманенное зрение.