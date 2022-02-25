Еда против диабета: хлеб, который может снижать резистентность к инсулину
Развитие резистентности к инсулину является одним из пусковых механизмов такого заболевания как диабет 2 типа, но употребление определенного хлеба помогает бороться с этой проблемой.
Диабет 2 типа возникает из-за неспособности организма усваивать вырабатываемый им инсулин – это приводит к повышению уровня сахара в крови, порой критическому.
«Если у вас диабет 2 типа, то ваше тело не может перерабатывать то количество инсулина, которое оно производит. Эта дисфункция известна как резистентность к инсулину. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови. При возникновении резистентности уровень сахара в крови может резко возрасти, что, в свою очередь, вызовет волну осложнений», - предупреждают врачи.
Хорошая новость в том, что резистентность к инсулину можно улучшить, и питание в этом плане может быть очень эффективным средством. В частности, специалисты обращают внимание на такой продукт как хлеб.
Хлеб для диабетиков – продукт с неоднозначной репутацией. Известно, например, что людям, болеющим диабетом, может вредить хлеб из белой рафинированной муки, поскольку в нем образуется слишком много быстро усваиваемых углеводов и слишком мало клетчатки.
Но исследование, опубликованное Журналом медицинской еды (Journal of Medicinal Food), предполагает, что употребление хлеба с добавлением пажитника, может улучшать чувствительность организма к инсулину.
Пажитник – это растение, похожее на клевер, произрастающее в Средиземноморье, Южной Европе и Западной Азии. Еще раньше учеными было установлено, что его компоненты могут смягчать влияние углеводов на уровень глюкозы, препятствуя его резкому повышению в крови. Данное исследование, в ходе которого проводились эксперименты с употреблением хлеба, продемонстрировало: пажитник, используемый в выпечке хлеба, не теряет полезных свойств.
В целом, резюмируют специалисты, диабетикам следует ориентироваться на цельнозерновые продукты, в том числе цельнозерновой хлеб – в их рационе он уместен в умеренном количестве.
«Если у вас диабет, цельнозерновые продукты обычно лучше подходят для контроля уровня глюкозы в крови, потому что они, как правило, имеют более низкий гликемический индекс. Это означает, что такие продукты не влияют на уровень глюкозы в крови так же быстро, как рафинированные углеводы», - сообщили эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки могут на 40% понизить риск возникновения диабета 2 типа.
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