Еда против диабета: хлеб, который может снижать резистентность к инсулину

«Если у вас диабет 2 типа, то ваше тело не может перерабатывать то количество инсулина, которое оно производит. Эта дисфункция известна как резистентность к инсулину. Основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови. При возникновении резистентности уровень сахара в крови может резко возрасти, что, в свою очередь, вызовет волну осложнений», - предупреждают врачи.

«Если у вас диабет, цельнозерновые продукты обычно лучше подходят для контроля уровня глюкозы в крови, потому что они, как правило, имеют более низкий гликемический индекс. Это означает, что такие продукты не влияют на уровень глюкозы в крови так же быстро, как рафинированные углеводы», - сообщили эксперты.