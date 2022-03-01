Практики осознанности уменьшают злоупотребление опиоидами и хроническую боль
Результаты нового клинического испытания демонстрируют, что восьминедельный курс практик осознанности снижает употребление опиоидов и злоупотребление ими, а также уменьшает симптомы хронической боли. Эффект при этом длится до девяти месяцев. Это первое крупномасштабное клиническое исследование, демонстрирующее, что психологическое вмешательство может одновременно уменьшить злоупотребление опиоидами и хроническую боль у людей, которым прописали опиоидные обезболивающие.
В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Internal Medicine, приняли участие 250 взрослых с хронической болью, получающих длительную опиоидную терапию, которые соответствовали критериям злоупотребления опиоидами. Более половины участников также имели диагностируемое расстройство, связанное с употреблением опиоидов.
Участники исследования были распределены по группам. Одна проходила курс стандартной поддерживающей психотерапии, вторая участвовала в восьми еженедельных двухчасовых групповых занятиях, а также занималась дома по 15 минут.
Через девять месяцев после окончания периода лечения 45 % участников второй группы больше не злоупотребляли опиоидами, а 36 % сократили употребление опиоидов вдвое или более. У этих пациентов шансы прекратить злоупотребление опиоидами к концу исследования были более чем в два раза выше, чем у пациентов, получавших стандартную психотерапию. Кроме того, участники второй группы сообщили о клинически значимом улучшении симптомов хронической боли, уменьшении тяги к опиоидам и уменьшении симптомов депрессии до уровней ниже порога большого депрессивного расстройства.
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Эрик Гарланд
Здоровье
Директор Центра развития осознанности и интегративных медицинских вмешательств в Университете штата Юта
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