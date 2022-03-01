Эксперт рассказала, как помочь заснуть чувствительному ребенку

«Родителям детей с особыми потребностями нужно строже соблюдать ритуалы, и никогда от них не отходить. Вы можете экспериментировать с различными техниками успокоения, чтобы свести стресс укладывания на ночь к минимуму», — говорит специалист.

1. Теплые ванны в сопровождении аромата лаванды. Во время купания можно аккуратно помассировать ноги и руки, ослабить освещение и включить расслабляющую музыку. После водных процедур малыша следует одеть в свободную пижаму.

2. Скучные рассказы полушепотом и погружение комнаты, где засыпает ребенок, в полумрак.

3. Перед сном в руку ребенка можно положить пластилиновый шарик, который он сможет разминать, телевизор и компьютер лучше выключить.

4. Расслабляющий эффект оказывает ромашковый чай.

5. В наволочку подушки ребенка можно положить льняной пакет с травяным сбором для сна. При этом, сомнолог подчеркнула, что подкладывать под голову ребенка подушку следует не раньше, чем в два года.

6. Массаж со специальными маслами.

Перед применением необходима очная консультация врача.

По словам эксперта, у таких детей часто возникают проблемы с засыпанием без посторонней помощи. Причиной тому становятся чрезмерная стимуляция, сенсорная перегрузка, а также расстройство дефицита внимания.Для того, чтобы облегчить для такого ребенка вступление в расслабленное состояние она посоветовала прибегнуть к следующим мерам.