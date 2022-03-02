Ученые назвали диету, снижающую инвалидность

«Кетогенная диета с высоким содержанием жиров, достаточным количеством белков и низким содержанием углеводов позволяет организму использовать жир в качестве основного источника энергии вместо сахара, имитируя тем самым состояние голодания», - рассказывает автор исследования Дж. Николас Брентон, доктор медицинских наук Университета Вирджинии в Шарлотсвилле.

Кетогенная диета, которая ориентирована на потребление белков и жиров и сокращение углеводов, может быть самой подходящей для людей с рассеянным склерозом (РС). Такие данные были получены в предварительном исследовании, представленном на ежегодном собрании Американской академии неврологии. Исследование также показало, что данная диета может сокращать усталость и депрессию у людей с рассеянным склерозом.Он подчеркивает, что кетогенная диета помогает снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа и улучшить контроль над приступами у людей с эпилепсией. Однако ее недостаточно изучали в вопросе воздействия на людей с РС.В исследовании приняли участие 65 человек с рассеянным склерозом, у которых были приступы обострения и ремиссии. Участники исследования придерживались кетогенной диеты в течение шести месяцев. Соблюдение диеты контролировалось с помощью ежедневных анализов мочи для измерения кетонов, метаболита, вырабатываемого организмом при сжигании жиров. В общей сложности 83 % участников придерживались диеты в течение всего периода исследования.Участники прошли тесты и опросы до начала диеты и снова через три и шесть месяцев во время диеты, чтобы измерить уровень инвалидности и качество жизни. Исследователи обнаружили, что у участников не только стало меньше жира через шесть месяцев, но и снизились показатели усталости и депрессии. Опрос о качестве жизни выявил, что средний балл физического здоровья поднялся с 67 в начале исследования до 79 в конце. Также улучшились результаты общего теста на прогрессирование рассеянного склероза. По шкале от нуля до 10, показатель снизился с 2,3 до 1,9.Ранее ученые назвали еще одно важное преимущество кетогенной диеты