Названы полезные свойства массажа головы

«Благодаря стимуляции WNT, воздействию на АТФ-чувствительные калиевые каналы…за 24 недели подобной механотерапии — волосы утолщаются на 10-15%! Мелочь, а приятно, достоверно и совершенно ничего вам не стоит», — заключил дерматолог.

По словам специалиста, все большую популярность набирает массирование волосистой части головы. По мере распространения тренда увеличивается и количество мифов относительно его пользы.Так, мнение о том, что массаж улучшает кровоснабжение, питание мягких тканей, получение питательных веществ и устраняет чрезмерную жирность головы наукой не подтверждены. К мифам о пользе также можно отнести и то, что волосы после массирования становятся более блестящими — это зависит преломления света и образования кутикулы.Однако, наличие таких мифов не значит, что процедура не оказывает положительного влияние на здоровье человека.Прежде всего, ее польза заключается в получении удовольствия, что способствует снижению стресса и даже борьбе с бессонницей.Также⠀миофасциальный массаж выступает одним из возможных способов профилактики мигрени. Причем, в этом даже не потребуется «квалифицированная помощь», для самомассажа подойдут даже обычные расчески с твердым основанием.Кроме того, в результате исследования 2016 года по увеличению экспрессии гена появились доказательства того, что массирование головы способствует утолщению волоса.