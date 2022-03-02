Названы полезные свойства массажа головы

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Массаж головы

Дерматолог Александр Быканов рассказал, чем полезен массаж головы и опроверг популярные мифы о процедуре.

По словам специалиста, все большую популярность набирает массирование волосистой части головы. По мере распространения тренда увеличивается и количество мифов относительно его пользы.

Так, мнение о том, что массаж улучшает кровоснабжение, питание мягких тканей, получение питательных веществ и устраняет чрезмерную жирность головы наукой не подтверждены. К мифам о пользе также можно отнести и то, что волосы после массирования становятся более блестящими — это зависит преломления света и образования кутикулы.

Однако, наличие таких мифов не значит, что процедура не оказывает положительного влияние на здоровье человека.

Прежде всего, ее польза заключается в получении удовольствия, что способствует снижению стресса и даже борьбе с бессонницей.

Также⠀миофасциальный массаж выступает одним из возможных способов профилактики мигрени. Причем, в этом даже не потребуется «квалифицированная помощь», для самомассажа подойдут даже обычные расчески с твердым основанием.

Кроме того, в результате исследования 2016 года по увеличению экспрессии гена появились доказательства того, что массирование головы способствует утолщению волоса.

«Благодаря стимуляции WNT, воздействию на АТФ-чувствительные калиевые каналы…за 24 недели подобной механотерапии — волосы утолщаются на 10-15%! Мелочь, а приятно, достоверно и совершенно ничего вам не стоит», — заключил дерматолог.
Александр Быканов
Александр Быканов
Здоровье
Дерматолог, косметолог
Теги : Александр Быканов, массаж головы, польза для здоровья