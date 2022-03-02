Эксперт рассказала о фазах проявления стресса

«На самом деле, тело человека-это очень мудрый механизм! Главное быть в ресурсе! Ищите свой ресурс», — подытожила эксперт.

По словам специалиста, с биологической точки зрения стресс требует напряжения всех сил и ресурсов организма. Он возникает в случае одновременного наличия таких критериев, как внезапность, изолированность, драматичность в условиях отсутствия ресурса у нервной системы.Согласно направлению психосоматики, стресс имеет две фазы: холодную (активную) и горячую.Холодная или активная фаза обычно не сопровождается внешними проявлениями симптомов заболевания. В этот период человек может страдать бессонницей, потерей аппетита, повышением или понижением артериального давления, изменением показателей сахара в крови.В свою очередь, горячая фаза считается периодом восстановления. Она имеет два этапа, переходным моментом которых является кризис.На первом этапе горячей фазы человек испытывает чувства усталости, разбитости, отечности или воспалительного процесса, повышение аппетита.После этого наступает кризис, то есть возврат к активной фазе. Это необходимо для того, чтобы ликвидировать последствия отека из тканей. Для кризиса характерны такие симптомы, как повышенное потоотделение и мочеиспускание.После кризиса организм переходит ко второму этапу и именно в этот период он полностью восстанавливается.