Рак крови: 10 ключевых симптомов, которые важно обнаружить как можно раньше
Рак крови является пятым наиболее распространенным видом рака, и хотя показатель выживаемости при нем растет быстрее, чем уровень других распространенных видов рака, он по-прежнему остается третьим по величине убийцей среди раков. Чем раньше вам поставят диагноз, тем выше ваши шансы на выживание. Вот почему так важно знать симптомы рака крови и уметь сказать, как они будут выглядеть на вашей коже.
Рак крови — это рак, который развивается в крови и влияет на продукцию клеток крови и их работу. Как вы, возможно, знаете, лейкоциты борются с инфекцией в организме, поэтому рак крови может повлиять на иммунную систему.
Симптомы рака крови варьируются от человека к человеку, а также зависят от того, какой у вас вид рака крови (например, лейкемия, лимфома, миелома, МДС, МПН или любой другой рак крови).Было бы сложно читать и запоминать информацию о каждом отдельном виде рака крови (и других видах рака), но важно знать некоторые симптомы рака крови.
По данным Blood Cancer UK, основными общими симптомами рака крови являются:
- Необъяснимая потеря веса
- Синяки или кровотечения, которые не объясняются
- Шишки или отеки
- Одышка (одышка)
- Ночная потливость
- Инфекции, которые являются постоянными, рецидивирующими или тяжелыми
- Лихорадка (38°C или выше)
- Необъяснимая сыпь или зуд кожи
- Боль в костях, суставах или животе
- Усталость, которая не проходит после отдыха или сна
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Blood Cancer UK
Здоровье
Благотворительная организация из Великобритании, которая занимается финансированием исследований всех видов рака крови, включая лейкемию, лимфому и миелому, а также предлагает информацию и поддержку пациентам с раком крови.
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