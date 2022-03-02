Рак крови: 10 ключевых симптомов, которые важно обнаружить как можно раньше

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Рак крови: 10 ключевых симптомов, которые важно обнаружить как можно раньше

Рак крови является пятым наиболее распространенным видом рака, и хотя показатель выживаемости при нем растет быстрее, чем уровень других распространенных видов рака, он по-прежнему остается третьим по величине убийцей среди раков. Чем раньше вам поставят диагноз, тем выше ваши шансы на выживание. Вот почему так важно знать симптомы рака крови и уметь сказать, как они будут выглядеть на вашей коже.

Рак крови — это рак, который развивается в крови и влияет на продукцию клеток крови и их работу. Как вы, возможно, знаете, лейкоциты борются с инфекцией в организме, поэтому рак крови может повлиять на иммунную систему.

Симптомы рака крови варьируются от человека к человеку, а также зависят от того, какой у вас вид рака крови (например, лейкемия, лимфома, миелома, МДС, МПН или любой другой рак крови).
Было бы сложно читать и запоминать информацию о каждом отдельном виде рака крови (и других видах рака), но важно знать некоторые симптомы рака крови.

По данным Blood Cancer UK, основными общими симптомами рака крови являются:
  • Необъяснимая потеря веса
  • Синяки или кровотечения, которые не объясняются
  • Шишки или отеки
  • Одышка (одышка)
  • Ночная потливость
  • Инфекции, которые являются постоянными, рецидивирующими или тяжелыми
  • Лихорадка (38°C или выше) 
  • Необъяснимая сыпь или зуд кожи
  • Боль в костях, суставах или животе 
  • Усталость, которая не проходит после отдыха или сна
Рак крови также вызывает сыпь в результате воспаления в кровеносных сосудах и вокруг них. Они часто проявляются в виде скоплений крошечных пятен (петехии) или более крупных пятен (пурпура).

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Blood Cancer UK

Здоровье

Благотворительная организация из Великобритании, которая занимается финансированием исследований всех видов рака крови, включая лейкемию, лимфому и миелому, а также предлагает информацию и поддержку пациентам с раком крови.

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