Аспирин: признак «серьезного» побочного эффекта в вашем кашле
Парацетамол, ибупрофен и аспирин — это всего лишь три обезболивающих, доступных для покупки. Аспирин, также известный как ацетилсалициловая кислота, является частью группы лекарств, известных как НПВП или нестероидные противовоспалительные препараты. Его можно найти в любом количестве лекарств и приобрести в различных формах.
Хотя аспирин можно использовать для лечения ряда незначительных заболеваний, его также можно использовать для предотвращения более серьезных проблем.
NHS говорит:
«Если у вас был инсульт или сердечный приступ, или у вас высокий риск сердечного приступа, ваш врач может порекомендовать вам ежедневно принимать низкие дозы аспирина».
Кроме того, аспирин также может быть назначен в низкой дозе препарата во время беременности. Несмотря на широкое применение, аспирин не лишен побочных эффектов.
Серьезные побочные эффекты аспирина включают кашель с кровью, кровь в моче, фекалиях или рвоте.
Другими побочными эффектами, требующими срочной консультации с врачом, являются пожелтение белков глаз, потемнение мочи, болезненность или отек суставов рук и ног.
Прием аспирина также может вызвать язву желудка в некоторых случаях, и NHS рекомендует:
«Если вы подвержены риску язвы желудка и вам нужно обезболивающее, принимайте парацетамол вместо аспирина, так как он более щадящий для вашего желудка».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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