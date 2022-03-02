Аспирин: признак «серьезного» побочного эффекта в вашем кашле

«Если у вас был инсульт или сердечный приступ, или у вас высокий риск сердечного приступа, ваш врач может порекомендовать вам ежедневно принимать низкие дозы аспирина».

«Если вы подвержены риску язвы желудка и вам нужно обезболивающее, принимайте парацетамол вместо аспирина, так как он более щадящий для вашего желудка».