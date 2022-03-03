Подростковый стресс приводит к увеличению жировой ткани и снижает общительность

«Мы знаем, что стресс может вызывать психопатологии, включая депрессию. Некоторые из характерных поведенческих изменений, наблюдаемых при депрессии — это изменения в общительности. Некоторые депрессивные люди становятся замкнутыми, избегающими общения; у некоторых может даже развиться социальная тревожность», - рассказывает профессор Санди.

Между концом детства и началом подросткового возраста существует критический период времени, называемый «перипубертатным периодом». Этот переходный период включает в себя изменения развития как в жировой ткани, так и в мозге. Ученые установили, что на оба процесса может повлиять стресс. В результате возникнут долговременные изменения размера и состава жировых клеток (адипоцитов), а также социального поведения.Ученые под руководством профессора Кармен Санди из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) обнаружили, что стресс в перипубертатный период приводит к увеличению жировой ткани в организме человека. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.Для изучения перипубертатного стресса ученые использовали мышей в качестве модели. Их подвергли хроническому непредсказуемому стрессу. Изучение состава их тела выявило общее увеличение жировой массы и более крупные адипоциты.По достижении зрелого возраста мышей тестировали на социальных задачах. У самцов мышей на протяжении всей жизни наблюдалось снижение общительности по мере увеличения их жировой ткани, но, что интересно, у самок мышей такого эффекта не наблюдалось. Ученые планируют проверить, есть ли зависимость других психобиологических адаптаций от пола.Ранее MedikForum рассказывал, как выявить риск болезни Альцгеймера по глазам.