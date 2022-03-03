Долгий ковид: профессор назвал 14 долгосрочных последствий болезни

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Долгий ковид: профессор назвал 14 долгосрочных последствий болезни

Длительный ковид (ранее известный как пост-Covid-синдром) может вызывать группы симптомов, таких как поствирусная усталость, флуктуирующие мультисистемные симптомы, стойкое повреждение органов и симптомы после интенсивной терапии, но как именно это выглядит? Раскрывает 14 основных симптомов затяжного ковида.

Covid достаточно опасен в течение одной-двух недель после заражения и выздоровления, но более тяжелые случаи могут длиться месяцами в виде длительного Covid.
Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) определяет длительный Covid как продолжающийся более 12 недель, но другие эксперты говорят, что он может длиться около восьми недель.

Даже если вам разрешили закончить изоляцию, а у вас отрицательный результат, вы все равно можете чувствовать себя крайне плохо.
Профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона сказал:
«Возможно, эти люди возвращаются к работе и не показывают лучших результатов. У вируса есть совершенно другая сторона, на которую не обращали внимания из-за идеи, что «если вы не мертвы, с вами все в порядке».

Благодаря таким исследованиям, как приложение ZOE Covid Symptom Study, которое каждый день собирает информацию о симптомах людей с или длительным ковидом, чтобы выявить тенденции, теперь мы знаем немного больше о болезни и ее долгосрочных последствиях.

14 наиболее распространенных долгосрочных последствий


По данным NHS, общие длительные симптомы COVID включают:
  • крайняя усталость 
  • сбивчивое дыхание
  • боль в груди или стеснение
  • проблемы с памятью и концентрацией («мозговой туман»)
  • трудности со сном (бессонница)
  • учащенное сердцебиение
  • головокружение
  • покалывание в руках и ногах
  • боль в суставах
  • депрессия и тревога
  • шум в ушах, боль в ушах
  • плохое самочувствие, диарея, боли в животе, потеря аппетита
  • высокая температура, кашель, головные боли, боль в горле, изменения обоняния или вкуса
  • сыпь
Ранее Медикфорум писал о том, как часто нужно мыть голову.
Тим Спектор
Тим Спектор
Здоровье
Профессор Королевского колледжа Лондона (Великобритания).