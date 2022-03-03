Долгий ковид: профессор назвал 14 долгосрочных последствий болезни

«Возможно, эти люди возвращаются к работе и не показывают лучших результатов. У вируса есть совершенно другая сторона, на которую не обращали внимания из-за идеи, что «если вы не мертвы, с вами все в порядке».

14 наиболее распространенных долгосрочных последствий

крайняя усталость

сбивчивое дыхание

боль в груди или стеснение

проблемы с памятью и концентрацией («мозговой туман»)

трудности со сном (бессонница)

учащенное сердцебиение

головокружение

покалывание в руках и ногах

боль в суставах

депрессия и тревога

шум в ушах, боль в ушах

плохое самочувствие, диарея, боли в животе, потеря аппетита

высокая температура, кашель, головные боли, боль в горле, изменения обоняния или вкуса

сыпь