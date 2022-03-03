Долгий ковид: профессор назвал 14 долгосрочных последствий болезни
Длительный ковид (ранее известный как пост-Covid-синдром) может вызывать группы симптомов, таких как поствирусная усталость, флуктуирующие мультисистемные симптомы, стойкое повреждение органов и симптомы после интенсивной терапии, но как именно это выглядит? Раскрывает 14 основных симптомов затяжного ковида.
Covid достаточно опасен в течение одной-двух недель после заражения и выздоровления, но более тяжелые случаи могут длиться месяцами в виде длительного Covid.
Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) определяет длительный Covid как продолжающийся более 12 недель, но другие эксперты говорят, что он может длиться около восьми недель.
Даже если вам разрешили закончить изоляцию, а у вас отрицательный результат, вы все равно можете чувствовать себя крайне плохо.
Профессор Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона сказал:
«Возможно, эти люди возвращаются к работе и не показывают лучших результатов. У вируса есть совершенно другая сторона, на которую не обращали внимания из-за идеи, что «если вы не мертвы, с вами все в порядке».
Благодаря таким исследованиям, как приложение ZOE Covid Symptom Study, которое каждый день собирает информацию о симптомах людей с или длительным ковидом, чтобы выявить тенденции, теперь мы знаем немного больше о болезни и ее долгосрочных последствиях.
14 наиболее распространенных долгосрочных последствий
По данным NHS, общие длительные симптомы COVID включают:
- крайняя усталость
- сбивчивое дыхание
- боль в груди или стеснение
- проблемы с памятью и концентрацией («мозговой туман»)
- трудности со сном (бессонница)
- учащенное сердцебиение
- головокружение
- покалывание в руках и ногах
- боль в суставах
- депрессия и тревога
- шум в ушах, боль в ушах
- плохое самочувствие, диарея, боли в животе, потеря аппетита
- высокая температура, кашель, головные боли, боль в горле, изменения обоняния или вкуса
- сыпь
Тим Спектор
Здоровье
Профессор Королевского колледжа Лондона (Великобритания).
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