Диабет 2 типа: эта дешевая добавка снижает уровень сахара в крови на 15%





«Результаты очень обнадеживающие, и теперь нам необходимо провести дальнейшие крупные многоцентровые исследования. Результаты показывают, что, хотя в начале исследования не было статистически значимых различий между двумя группами пациентов, экстракты расторопши значительно снижают уровень глюкозы в крови натощак у диабетиков в конце исследования».