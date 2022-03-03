Диабет 2 типа: эта дешевая добавка снижает уровень сахара в крови на 15%
Потеря веса и здоровое питание одинаково важны как для профилактики, так и для лечения диабета. Но одна добавка может также принести пользу диабетикам, повысив чувствительность к инсулину и снизив уровень сахара в крови.
Расторопша насыщена антиоксидантами, которые могут защитить от высокого уровня сахара в крови. Растение, которое широко рекламируется своими лечебными и лечебными свойствами, традиционно использовалось для лечения различных заболеваний. Эти преимущества для здоровья простираются от функции мозга до здоровья печени и костей, но диабетикам тоже может быть полезно растение.
Противодиабетическое действие расторопши связано со способностью растения повышать чувствительность к инсулину. Эти преимущества для здоровья простираются от функции мозга до здоровья печени и костей, но диабетикам тоже может быть полезно растение.
Противодиабетическое действие расторопши связано со способностью растения повышать чувствительность к инсулину.
Ведущий автор исследования Фаллах Хусейни из Института лекарственных растений сказал:
«Результаты очень обнадеживающие, и теперь нам необходимо провести дальнейшие крупные многоцентровые исследования. Результаты показывают, что, хотя в начале исследования не было статистически значимых различий между двумя группами пациентов, экстракты расторопши значительно снижают уровень глюкозы в крови натощак у диабетиков в конце исследования».
Также было показано, что травяная добавка оказывает значительное снижение уровня холестерина ЛПНП у диабетиков. Фактически, уровни холестерина ЛПНП были снижены на 12 процентов, как и общий холестерин, после лечения добавками расторопши.
Ранее Медикфорум писал о том, как часто нужно мыть голову.
Фаллах Хусейни
Здоровье
Врач, научный сотрудник в Института лекарственных растений (Institute of Medicinal Plants, Индия).
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