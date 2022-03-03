Как сохранить здоровье: 3 привычки могут незаметно разрушать его

«Растворимая клетчатка, которую содержат многие овощи и фрукты, бобовые и зерновые, регулирует состав кишечных бактерий, снижая тем самым вероятность нейровоспаления, которое играет ключевую роль в возникновении слабоумия», - объясняют ученые.

Имеющиеся научные данные свидетельствуют: люди, которые регулярно мониторят социальные сети, имеют более высокий уровень С-реактивного белка (СРБ). Он, в свою очередь, является биологическим маркером хронического воспаления, указывающим на подверженность таким серьезным заболеваниям, как болезни сердца, некоторые виды рака, сахарный диабет.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutritional Neuroscience, пищевые привычки людей тесно связаны с их склонностью к деменции в будущем. В частности, риск этого заболевания, разрушающего мозг, повышается, когда в рационе питания содержится слишком мало клетчатки.Да, в жизни случаются потрясения и стрессовые события. Но важно уметь не поддаваться панике и не драматизировать каждый неприятный эпизод в своей биографии. Когда возникает проблема, следует не просто волноваться, но и спрашивать себя: что можно сделать, чтобы решить ее и помочь себе? По данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), повышенное беспокойство увеличивает риск развития кардиометаболических расстройств, таких как болезни сердца, инсульт и диабет 2 типа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, нужно ли заставлять себя есть , если из-за стресса пропал аппетит.