Нужно ли заставлять себя есть, если из-за стресса пропал аппетит: объясняет врач

«В этот момент организму не до еды – у многих, наоборот, наступает, так называемая медвежья болезнь с интенсивным опорожнением кишечника – это нормальная реакция, потому что телу надо освобождаться от балласта, чтобы убегать или нападать было проще», - объяснила эксперт.

интервью медика прозвучало объяснение тех физиологических механизмов, которые ведут к исчезновению аппетита в стрессовых обстоятельствах. Соломатина заметила, что в такой ситуации надпочечниками интенсивнее вырабатывается адреналин и норадреналин, помимо этого происходит повышение уровня сахара в крови, артериального давления. Благодаря данным процессам, быстрее осуществляется поступление кислорода в клетки тела, происходит ускоренная выработка энергии – она необходима организму для выполнения каких-то действий, обеспечивающих его выживание и сохранность в опасной обстановке.Поскольку переваривание пищи тоже требует энергии, организм «отключает» аппетит, чтобы ее сэкономить. Заставлять себя есть при этом нет смысла.Соломатина добавила, что острая фаза стресса носит временный характер – перенапряжение постоянным быть не может. В результате, когда острый стресс сменяется другой фазой, отсутствующий аппетит не просто восстанавливается – человек часто начинает ощущать повышенную тягу к еде, особенно жирной и сладкой. Это происходит вследствие компенсации пережитого потрясения, сахар и жир способствуют выработке соединений, обеспечивающих успокоение и позитивные эмоции. В такие моменты важно контролировать количество съеденной пищи и заниматься споротом, так как физнагрузка способствует выделению эндорфинов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может постоянно ощущаться чувство усталости.