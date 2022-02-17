Полифенолы чая могут помочь в борьбе с COVID-19
Инфекция COVID-19 затрагивает не только нижние дыхательные пути, но и желудочно-кишечный тракт, вызывая соответствующие осложнения. У пациентов с кишечными симптомами наблюдается быстрое прогрессирование и более тяжелое течение болезни.
В предыдущих исследования было показано, что полифенолы чая регулируют гомеостаз кишечника и его микробиом. Ученые предположили, что эти свойства будут полезны в борьбе с коронавирусом.
Зеленый чай богат эпикатехином EGCG, который интенсивно изучают последние десятилетия. Известно, что он обладает антимикробным, антиоксидантным, противовоспалительным и противоопухолевым действием. Утверждается, что он связан с более низким уровнем рака, сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических заболеваний.
Помимо сильного противовоспалительного действия EGCG, полифенолы чая могут активировать защитный фактор транскрипции Nrf2 и, таким образом, ингибировать проникновение SARS-CoV-2 в клетки хозяина. EGCG не только блокирует связывание рецептора SARS-CoV-2, но и вирусную папаиноподобную протеазу, предотвращая активность белка-шипа.
Ранее ученые сообщили, что соединения конопли могут помочь в борьбе с коронавирусом.
Университет Нинбо
Медицина
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