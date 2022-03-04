Диетолог назвала 5 способов борьбы с перееданием

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«Ваш мозг перерабатывает поверхностную и пустую информацию. Вам хочется досмотреть, но вставать из-за стола не охота и рука сама тянется к добавке», — говорит эксперт.

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Несмотря на то, что для умеренного приема пищи, необходимо просто контролировать объемы порции, многие не раз сталкивались с завершением трапезы, которое сопровождается чувством переполненного живота.По словам специалиста, для того, чтобы научиться потреблять пищу в разумных пределах необходимо соблюдать несколько правил.Диетолог пояснила: отвлечение от самого процесса еды является прямой дорогой к перееданию. Дело в том, что люди, которые привыкли к просмотрю разнообразных видео во время еды, утрачивают способность распознавать чувство насыщения.Если, цель человека состоит в борьбе с лишним весом, ключевым для него является контроль количества еды в тарелке. Если же «раскидывать» все, что планируется съесть в один прием пищи по разной посуде, он сталкивается с визуальным обманом: кажется, что еды совсем не много. Для того, чтобы этого избежать, врач рекомендует складывать все блюда в одну тарелку в полном объеме, а также отказаться от соблазна «добавки».Не следует начинать прием пищи с продуктов, которые не нравятся, но съесть их надо. Это приведет к тому, что набитый едой живот не принесет чувства удовлетворения, а когда придет очередь любимой «вкусняшки"⠀остановиться в ее употреблении будет крайне сложно.Этот совет предполагает поиск овощей, зелени, салата, который доставляет удовольствие. Таким образом, можно наполнить желудок так, чтобы для продуктов, которые перевариваются сложнее осталось меньше пространства.Мозг человека получает колоссальное удовольствие от еды. Поэтому, даже в процессе похудения, необходимо приобретать и готовить продукты так, чтобы их вкусовые качества приносили чувство удовлетворенности питанием.